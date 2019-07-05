攻守両面でチームを引っ張る島原工の本田＝島原市、島原工高グラウンド

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■諫早農 攻守でシードに匹敵

春の県大会8強。攻守でシード校に負けず劣らずの力を持っている。

投手陣が豊富。スライダーの出し入れがうまい相川、上り調子で球速も出てきた本格派の中村を軸に継投のタイミングも大事になる。バックは主将の奥野、努力家の中田が要。打線はミート力があり、1年時から経験を積む坂本、長打力がある小澤や頂の前に塁を埋めていきたい。

部長 池田 祐二

監督 宮原 寛爾

投手 相川 波輝 3 西有家

◎捕手 奥野 陸 3 千々石

一塁 川原 唯乙 3 諫 早

二塁 新宮 滉貴 3 小長井

三塁 神崎 至道 3 諫 早

遊撃 中田 楓弥 3 島原二

左翼 坂本 勇次 3 西諫早

中堅 小澤 陽大 3 森 山

右翼 頂 健志朗 3 国 見

控え 宮田 拓弥 3 桜が原

〃 田中 涼 3 香 焼

〃 江嶌 大貴 3 南有馬

〃 椎場 夢翔 3 北諫早

〃 馬場 夢翔 3 諫 早

〃 植松 大貴 3 明 峰

〃 倉上 健人 3 諫 早

〃 原口 由伸 3 森 山

〃 平子 道大 2 真 城

〃 中村 優斗 2 長 田

〃 浜崎 皓太 2 吾 妻

■島原工 初のシードも挑戦者

春とNHK杯県大会で8強。部員20人で初めての夏のシード権を得たが、気持ちは挑戦者。1試合を消化してくる相手との初戦が鍵になる。

エース坂本は大崩れしない。内野は本田と橋川の三遊間、外野は吉田と宮本の右中間が中心。攻撃も打率が高い橋川や小技もうまい本田らの出塁がポイントになる。前田脩、田浦ら中軸が好機で一本を放てるか。

部長 馬場 悟

監督 黒江 洋樹

投手 坂本 穣優 2 有 明

捕手 北浦 拓馬 2 三 会

一塁 前田 脩斗 3 島原二

二塁 森川 楽斗 2 三 会

◎三塁 本田 修磨 3 島原二

遊撃 橋川 寿盛 3 三 会

左翼 田浦 大輝 3 布 津

中堅 吉田 拓人 3 島原一

右翼 宮本 賢晟 3 有 明

控え 永野 嵐 3 深 江

〃 馬場 勇志 2 西有家

〃 本多 利裕 3 島原二

〃 松本 達也 2 国 見

〃 吉岡 利輝 3 布 津

〃 山本 翔 1 島原一

〃 宮崎 湧大 1 〃

〃 中田 軍次 1 国 見

〃 宮崎 匠海 3 三 会

〃 松井 泰雅 1 島原三

〃 前田 海志 1 吾 妻

■佐世保工 三拍子そろう辻が軸

昨夏は15年ぶりに4強に名乗りを上げた伝統校。今季は昨秋、今春の県大会ともに3回戦で敗れた。主将の辻を中心に巻き返しを誓う。

辻は走攻守三拍子そろった遊撃手で昨季も主力として活躍した。長打力のある澤田、身体能力が高い俊足ルーキー川間らが好機をつくって辻に回したい。エース左腕大坪は力のある内角直球を効果的に投げ込む。

部長 岡 篤司

監督 東 良一

投手 大坪 真己 2 広 田

捕手 金子夏七汰 2 崎 辺

一塁 澤田 旺佑 2 相 浦

二塁 金原 僚希 3 久里浜

三塁 熊谷 祐人 3 中 里

◎遊撃 辻アレックス丈 3 大 野

左翼 中本 兆 3 中 里

中堅 川間 悠貴 1 西 彼

右翼 濱崎 空羽 3 祇 園

控え 白川 貴文 3 相 浦

〃 川内野堅人 2 早 岐

〃 市島 佑吏 3 日 野

〃 本村 滉太 2 祇 園

〃 磯田 栄史 1 平 戸

〃 岩永 一斗 1 大 野

〃 小田 大河 2 広 田

〃 崎田 寛隆 2 宮

〃 磯尾 柊門 3 佐 々

〃 松尾 優樹 3 日 宇

〃 千葉 康太 3 宮

■壱岐 自慢の打力で先制を

昨秋の県大会で創成館を5-1で破った離島の有力校。持ち味の打力で先制点を奪い、波に乗りたい。

攻撃は長打力と走力を兼ね備える岡部、選球眼がある倉本、パンチ力が自慢の柳川の1～3番の出塁が鍵になる。投手陣は竹藤、柳川、けがから復帰した高田が打たせて取る。バックは辻村、柳川、山口凌、倉本のセンターラインが安定している。

部長 指方 一樹

監督 原口 豊史

投手 竹藤 拓哉 3 郷ノ浦

捕手 辻村 聖樹 3 石 田

◎一塁 大知 幸詩 3 勝 本

二塁 柳川 祥輝 3 石 田

三塁 中村倫太郎 3 〃

遊撃 山口 凌矢 2 勝 本

左翼 岡部 友亮 3 郷ノ浦

中堅 倉本 英希 3 勝 本

右翼 村部 駿哉 2 郷ノ浦

控え 高田 恭平 2 勝 本

〃 加藤仁一郎 2 郷ノ浦

〃 西村 真聖 3 芦 辺

〃 島村 響輝 2 郷ノ浦

〃 山口 宗真 3 〃

〃 山内 恭介 2 勝 本

〃 加藤宗一郎 2 郷ノ浦

〃 中上 翔 2 石 田

〃 益川 洋人 3 郷ノ浦

〃 松尾 七征 3 〃

〃 下條 理喜 2 勝 本

■諫早商・島原翔南 部員不足に負けない

日々の練習は各校で積み、試合を通して連係を深めてきた。部員不足に負けず、力を出し切りたい。

エースの左腕岩永は変化球の精度がポイント。丁寧にコーナーに投げ込む。リードする中島聖や一、三塁の近藤、中島諒を軸にバックが我慢強く守れるかどうか。打線も長打力がある中島聖、勝負強く逆方向にも合わせられる中島諒が中心になる。

部長 笠原 優（島原翔南）

監督 西岡 行人（諫早商）

▽諫早商

投手 岩永 匡斗 3 東長崎

二塁 早田 廉 2 高 来

遊撃 松山 正明 3 森 山

中堅 杢尾 知真 3 真 城

右翼 辻丸 大翔 3 高 来

▽島原翔南

捕手 中島 聖太 2 有 家

一塁 近藤 慶志 2 〃

◎三塁 中島 諒平 3 〃

左翼 宋 家駿 2 〃

控え 中山 颯太 2 南有馬

〃 柳田 修斗 1 加津佐