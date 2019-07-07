波佐見の投手陣の一角を担う川口＝東彼波佐見町、波佐見高

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性もあります）

■海星 強力打線で頂点狙う

今季の県内主要大会は長崎南山、長崎商、長崎総合科学大付、創成館に、いずれも1点差で敗戦。ノーシードだが、持ち前の打力で5年ぶりの頂点を見据える。注目カードの波佐見との初戦が大事になる。

上位から松尾悠、大串、松尾倫、高谷、太田ら強打者が並び、走塁の質も高い。柴田、丸嶌、江越ら投手陣の起用法がポイントになりそう。

部長 濱崎 紀充

監督 加藤 慶二

投手 柴田 蓮人 3 長 崎

捕手 太田 勇新 3 海 星

一塁 大串 祐貴 3 〃

二塁 松尾 倫 3 〃

◎三塁 坂本芽玖理 3 有 明

遊撃 浦田 俊輔 2 海 星

左翼 宮原 真弥 3 〃

中堅 松尾悠一郎 3 国 見

右翼 高谷 艦太 3 海 星

控え 丸嶌 遼 2 〃

〃 江越 永輝 3 西有家

〃 山崎 敬太 2 土井首

〃 植木 大智 3 西有家

〃 溝口 寛太 3 片 淵

〃 田原 莉久 2 三 川

〃 村上 流星 3 野母崎

〃 西川 大和 3 矢 野

〃 繪柳 洋登 3 野母崎

〃 木村 大心 3 城 北

〃 金色麟太郎 3 島原二

■波佐見 2年ぶりのV奪回へ

昨秋の県大会は8強入りしたが、今春の県大会は初戦、NHK杯も佐世保地区予選で敗れた。悔しさを胸に2年ぶりのV奪回を誓う。

野手兼任を含めて投手7人がベンチ入り。本格派の川口を軸に、中田、田崎、山口翼らによる小刻みな継投も考えられる。攻撃は赤木、七種、大岩らが得点源。攻守で調子を上げている山口峻らも楽しみだ。

部長 米田 一夫

監督 得永 健

投手 中田 哲平 3 広 田

捕手 七種 隼哉 3 世知原

一塁 陣野 愛崇 3 〃

二塁 前川 楓太 2 波佐見

◎三塁 大岩 陸斗 3 日 宇

遊撃 赤木 翔士 2 高 田

左翼 平石真之介 2 川 棚

中堅 吉原 陽人 3 三川内

右翼 山口 峻平 3 波佐見

控え 山口 翼 3 飯 盛

〃 川口 拓也 3 波佐見

〃 長岡昇太郎 2 荒 牧

〃 辻村 詩温 2 西 泊

〃 小崎 翔英 3 波佐見

〃 林田 凛 2 時 津

〃 前田 孝永 2 西大村

〃 松尾 粋 3 西 海

〃 松本 隆希 1 桜が原

〃 田崎 恭平 3 広 田

〃 牟田口光太郎 2 〃

■島原中央 エース若松が鍵握る

NHK杯中地区予選準V。就任後3回目の夏を迎える李監督は「相手うんぬんではなく、自分たちが準備できるかどうか。空気を読んだ試合をしたい」と選手の奮起を促す。

エースの左腕若松は完投型。けん制やフィールディングなどマウンドさばきがうまく、打っても長打力がある城山らとともに軸となる。守備で流れに乗って先制点を取りたい。

部長 土橋啓次郎

監督 李 崇史

投手 若松 聖覇 3 平 田

捕手 神農 怜津 2 高 美

一塁 椎葉 剛 3 三原台

二塁 内杉 太河 3 柳 川

◎三塁 橋本 虎丸 3 精華南

遊撃 柏木 康汰 3 本 庄

左翼 山田 伊織 2 交野四

中堅 上戸 駿汰 2 有 明

右翼 城山 佳祐 3 郷 荘

控え 高洲 誠 3 東住吉

〃 西田 心 3 喜 連

〃 松本 舶 3 吹田二

〃 岩本 皓太 2 松原四

〃 北野 一慶 2 斑鳩南

〃 北山 羽琉 2 猪名川

〃 小泉 龍聖 2 笠 置

〃 近藤 宇宙 2 土 生

〃 西原 唯翔 2 荒 牧

〃 柴田 心優 2 四 条

〃 吉田 時輝 1 香芝西

■佐世保高専 12人一丸でまず1勝

今季はNHK杯佐世保地区予選での1勝にとどまる。部員12人一丸で、まずは初戦突破を目指す。

走力がある西村、橋間らが小技を絡めながら、一つでも先の塁を狙う。ポイントは好機での一本。長打力がある中島、変化球への対応がうまい中山らが勝負強さを発揮できるか。チェンジアップがいい松葉ら投手陣やバックの粘りも絶対条件になる。

部長 西山健太朗

監督 福田 匠

投手 松葉孝太郎 2 彼 杵

捕手 中島 憲吾 3 今 福

一塁 山村 翔大 1 長 与

◎二塁 橋間 友亮 3 吉 井

三塁 中山 優也 2 東長崎

遊撃 西村斗茂志 2 有 田

左翼 七種 悠 2 彼 杵

中堅 秦 光希 3 土井首

右翼 赤城 圭亮 1 東 明

控え 松本 一希 2 芦 辺

〃 森口 歩 1 長大付

〃 山本 佳右 1 淵

■平戸・猶興館 地域を盛り上げたい

学校は違っても顔なじみの選手が多く、週末の合同練習や試合で連係を深めてきた。地域を盛り上げたいと両チームで切磋琢磨（せっさたくま）してきた。

主将の中堅近藤佑が攻守の要。俊足のリードオフマンで、守備範囲も広い。チーム浮沈のカギは制球力がある椿山と末永のバッテリー。佐々木、浦邉、藤田らバックが堅実に支えていきたい。

部長 江口 真矩（猶興館）

監督 松邨 保久（平 戸）

▽猶興館

投手 椿山 寛人 2 平 戸

捕手 末永 光 2 〃

一塁 松永 大敬 3 御 厨

遊撃 佐々木慶士 2 平 戸

右翼 近藤 武蔵 3 鹿 町

▽平 戸

二塁 浦邉 夢叶 3 南 部

三塁 藤田 龍司 3 中 部

左翼 福田 将平 2 〃

◎中堅 近藤 佑馬 3 平 戸

控え 山浦 孝太 2 中 部

〃 石田 祐磨 1 〃

〃 園山 元樹 3 〃