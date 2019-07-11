長崎県が10日発表した今年1～3月期の県観光動向調査結果によると、県内の主要観光26施設の延べ利用者数は前年同期に比べ2.6％（4万9千人）減の183万3千人だった。主要宿泊154施設の延べ宿泊者数は0.5％（6千人）減の112万人。旧グラバー邸（長崎市）の保存修理工事や、台風被害により長引いた端島（軍艦島、同）の上陸停止などが影響したとみられる。

地域別宿泊者数は、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録された影響で、構成資産が複数ある五島地区が22.3％増となった。韓国人観光客の入り込みが堅調な対馬地区も18.2％増。一方、佐世保・西海・東彼・北松地区は、ハウステンボス（佐世保市）を訪れる団体ツアー客が減少したことなどから10.9％減となった。

主要観光施設の利用者数はハウステンボスが59万6千人（10.6％減）で最多。グラバー園（長崎市）は10.7％減の20万7千人、軍艦島は25.3％減の4万8千人だった。