松山英樹

【ロンドン共同】男子ゴルフの全英オープン選手権の予選ラウンド組み合わせが15日発表され、松山英樹はリッキー・ファウラー、ケビン・キズナー（ともに米国）と同組になった。第1ラウンドは18日午前10時20分（日本時間午後6時20分）に開始。今平周吾はネート・ラシュリー（米国）らと同組で松山の3組後、堀川未来夢は4組後で回る。

池田勇太、稲森佑貴、藤本佳則、浅地洋佑、アマチュアの金谷拓実（東北福祉大）は午後に第1ラウンドをスタート。