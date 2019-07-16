警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月13日(土)付では6府県で6人が新たに確認されています。なお、1件が12日発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。12日の北海道岩見沢市に次いで、奈良県御所市でも深夜、道路工事作業車への衝突事故が発生しました。

【岩手県】1人

・岩手町(11:00頃)

国道4号線で横断歩道の自転車とトラックの接触事故、自転車の90代男性が死亡〔NHK〕

【長野県】1人

・松本市(12:30頃)

国道158号線で乗用車と大型バスの正面衝突事故、乗用車を運転していた50代が搬送先の病院で死亡、他に20人負傷〔NHK〕

【愛知県】1人

・豊田市(12:00頃)

国道473号線で大型バイクのガードレール衝突事故、50代男性が死亡〔愛知県警〕

【奈良県】1人

・御所市(01:30頃)

国道24号線で乗用車と工事現場のクレーン車の衝突事故、乗用車の30代男性が死亡、作業員4人が負傷〔奈良県警/MBS〕

【大阪府】1人

・茨木市(12日17:27頃)

市道交差点で軽乗用車と歩行者の接触事故、13歳男子中学生が搬送先の病院で死亡〔MBS〕

【愛媛県】1人

・今治市(未明)

自転車が水路に転落、70代男性が死亡〔NHK〕