警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月13日(土)付では6府県で6人が新たに確認されています。なお、1件が12日発生分の登録となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。12日の北海道岩見沢市に次いで、奈良県御所市でも深夜、道路工事作業車への衝突事故が発生しました。
【岩手県】1人
・岩手町(11:00頃)
国道4号線で横断歩道の自転車とトラックの接触事故、自転車の90代男性が死亡〔NHK〕
【長野県】1人
・松本市(12:30頃)
国道158号線で乗用車と大型バスの正面衝突事故、乗用車を運転していた50代が搬送先の病院で死亡、他に20人負傷〔NHK〕
【愛知県】1人
・豊田市(12:00頃)
国道473号線で大型バイクのガードレール衝突事故、50代男性が死亡〔愛知県警〕
【奈良県】1人
・御所市(01:30頃)
国道24号線で乗用車と工事現場のクレーン車の衝突事故、乗用車の30代男性が死亡、作業員4人が負傷〔奈良県警/MBS〕
【大阪府】1人
・茨木市(12日17:27頃)
市道交差点で軽乗用車と歩行者の接触事故、13歳男子中学生が搬送先の病院で死亡〔MBS〕
【愛媛県】1人
・今治市(未明)
自転車が水路に転落、70代男性が死亡〔NHK〕