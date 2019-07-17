警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月16日(火)付では6県で7人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となります。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。秋田県藤里町で2001年8月以降続いていた、県内最長の死亡事故ゼロ記録が6532日で止まりました。

【秋田県】1人

・藤里町(15日18:30頃)

林道で軽トラック転落事故、80代男性が死亡〔NHK〕

【宮城県】1人

・栗原市(07:20頃)

東北自動車道で大型バイクの単独横転事故、30代男性が死亡〔KHB〕

【千葉県】1人

・南房総市(14日07:20頃)

県道で軽乗用車が水田に転落事故、70代とみられる男性が搬送先の病院で死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【神奈川県】2人

・横浜市緑区(04:00頃)

国道246号線で軽乗用車が道路横断中の歩行者と接触事故、50代男性が死亡〔神奈川新聞〕

・伊勢原市(16:15頃)

市道でトラックが自転車と接触事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕

【広島県】1人

・広島市佐伯区(20:25頃)

市道でトラックが横断歩道の歩行者と接触事故、90代女性が死亡。トラックの50代運転手の呼気からアルコール検出〔広島県警/中国新聞〕

【高知県】1人

・いの町(14:00頃)

国道439号線新大峠トンネルでトラックが側壁衝突事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕