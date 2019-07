記念写真に納まる元オールブラックスの主将リッチー・マコウさん(右から4人目)ら=18日、東京都内

9月開幕のラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会を控え、ニュージーランド代表「オールブラックス」のメンバーがユーモアいっぱいに日本の交通ルールを紹介する動画「How NOT to Drive in Japan」が18日、公開された。訪日客がルールの違いを知らないのが原因で、トラブルになるのを防ぐのが目的。

東京都内で開かれたイベントに参加した元代表主将リッチー・マコウさん(38)は「土地の文化やルールをお互いに理解することが大事」と強調した。