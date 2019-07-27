気象庁によると、28日03:31頃、三重県南東沖を震源とするM6.5の地震があり、宮城県丸森町で震度4の揺れを観測しました。また、関東・東北地方の広い範囲で震度3を観測しています。

なお、この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：7月28日03:31頃

・震源地 ：三重県南東沖(北緯33.0度、東経137.4度)

・震源の深さ：約420km

・地震の規模：M6.5(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・宮城県 ：丸森町鳥屋＊

【震度3】

・宮城県 ：角田市角田＊、岩沼市桜＊、大河原町新南＊、亘理町下小路＊、松島町高城

・福島県 ：いわき市三和町、いわき市錦町＊、いわき市平梅本＊、白河市東＊、白河市表郷＊、田村市滝根町＊、南相馬市小高区＊、泉崎村泉崎＊、中島村滑津＊、玉川村小高＊、楢葉町北田＊、大熊町野上＊、大熊町大川原＊、双葉町両竹＊、浪江町幾世橋

・茨城県 ：水戸市内原町＊、日立市助川小学校＊、日立市十王町友部＊、土浦市常名、土浦市藤沢＊、石岡市柿岡、石岡市若宮＊、石岡市八郷＊、常総市新石下＊、常陸太田市金井町＊、北茨城市中郷町＊、笠間市石井＊、笠間市中央＊、笠間市笠間＊、取手市井野＊、筑西市舟生、筑西市門井＊、桜川市岩瀬＊、桜川市真壁＊、鉾田市汲上＊、つくばみらい市加藤＊、つくばみらい市福田＊、小美玉市小川＊、小美玉市上玉里＊、茨城町小堤＊、城里町小勝＊、東海村東海＊、河内町源清田＊

・栃木県 ：宇都宮市明保野町、宇都宮市中岡本町＊、栃木市岩舟町静＊、鹿沼市晃望台＊、真岡市石島＊、大田原市湯津上＊、下野市田中＊、下野市笹原＊、益子町益子、壬生町通町＊、野木町丸林＊、高根沢町石末＊

・埼玉県 ：さいたま緑区中尾＊、加須市大利根＊、春日部市粕壁＊、春日部市谷原新田＊

・千葉県 ：木更津市富士見＊、市原市姉崎＊、鴨川市八色、鴨川市横渚＊、印西市大森＊、印西市笠神＊

・東京都 ：東京千代田区大手町、東京荒川区荒川＊