警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月26日(金)付では7府県で8人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【宮城県】1人

・東松島市(01:40頃)

国道45号線で対向車線にはみ出した軽乗用車とトラックの正面衝突事故、軽乗用車の20代男性が搬送先の病院で死亡〔宮城県警/NHK〕

【栃木県】1人

・真岡市(24日16:20頃)

市道で乗用車が道路右側の擁壁に衝突事故、70代男性が死亡〔栃木県警/下野新聞〕

【新潟県】1人

・上越市(11:40頃)

市道で軽乗用車が電柱に衝突事故、60代男性が死亡、同乗の60代の妻も負傷〔新潟県/JCV〕

【愛知県】2人

・1件詳細不明

・豊田市(25日14:30過ぎ)

国道301号線で軽乗用車がガードパイプに衝突事故、助手席の80代女性が搬送先の病院で死亡、50代の姪も負傷〔THK〕

【三重県】1人

・伊賀市(12:40頃)

市道交差点で軽乗用車と原付の接触事故、原付の80代男性が搬送先の病院で死亡〔三重県警/伊勢新聞〕

【大阪府】1人

・堺市北区(昼過ぎ)

トラックと自転車の接触事故、自転車の男性が搬送先の病院で死亡〔大阪府警〕

【兵庫県】1人

・詳細不明