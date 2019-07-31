警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月28日(日)付では9道県で11人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・札幌市北区(26日23:14頃)

道道交差点でタクシーが中央分離帯に衝突事故、60代男性運転手が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【岩手県】1人

・野田村(13:50頃)

国道45号線交差点で軽トラックと大型バイクの衝突事故、バイクの40代男性が搬送先の病院で死亡〔MIT〕

【群馬県】1人

・高崎市(20:05頃)

国道17号線で乗用車と歩行者の接触事故、80代女性が死亡〔群馬県警/産経〕

【千葉県】1人

・柏市(27日02:45頃)

原付が縁石に接触事故、30代男性が死亡〔千葉県警/千葉日報〕

【神奈川県】1人

・横浜市鶴見区(19:45頃)

国道1号線交差点で乗用車とバイクの衝突事故、バイクの30代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕

【愛知県】1人

・豊川市(02:30過ぎ)

国道1号線交差点で、乗用車と横断歩道上の歩行者の接触事故、40代男性が搬送先の病院で死亡〔CBC〕

【三重県】2人

・松阪市(21:00過ぎ)

国道166号線でバイクと乗用車の接触事故、バイクの50代男性と40代の妻が死亡、乗用車の40代女性も負傷〔NHK〕

【徳島県】1人

・石井町(00:25頃)

県道で軽乗用車が自転車に追突事故、自転車の30代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【愛媛県】2人

・松山市(07:30頃)

国道440号線で大型バイクの転倒炎上事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔愛媛県警/NHK〕

・宇和島市(20:20頃)

国道56号線で対向車線にはみ出した軽乗用車と乗用車の正面衝突事故、軽乗用車を運転していた70代男性が搬送先の病院で死亡、乗用車の3人も負傷〔愛媛県警/NHK〕