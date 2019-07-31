警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月29日(月)付では6府県で8人が新たに確認されています。なお、1件が28日発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。秋田県内で3日間に2件3人の高齢者死者が出たことから、「高齢者交通死亡事故多発注意報」が8月3日まで発令中です。

【秋田県】2人

・由利本荘市(09:00前)

日本海東北自動車道で軽乗用車同士の正面衝突事故、片方の70代夫妻が死亡、もう片方の30代男性が負傷〔NHK〕

【茨城県】1人

・城里町(08:05頃)

国道123号線で乗用車と歩行者の接触事故、70代男性が死亡〔茨城新聞〕

【埼玉県】1人

・加須市(00:51頃)

軽乗用車と自転車の接触事故、40代男性が死亡〔埼玉県警/埼玉新聞〕

【千葉県】1人

・大網白里市(28日11:10頃)

トラックが対向車線の電柱などに衝突、70代男性が搬送先の病院で死亡〔千葉日報〕

【京都府】1人

・城陽市(12:00頃)

国道307号線でトラックと軽乗用車の正面衝突事故、軽乗用車の50代男性が死亡、トラックの20代男性も負傷〔京都〕

【宮崎県】2人

・西都市(13:00過ぎ)

国道219号線交差点で乗用車と軽乗用車の衝突事故、軽乗用車助手席の70代女性が死亡、運転していた80代の夫と乗用車の30代男性も負傷〔UMK〕

・延岡市(18:20頃)

市道交差点で軽トラックと原付の衝突事故、原付の70代女性が搬送歳の病院で死亡〔UMK〕