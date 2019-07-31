きょう31日も関東・東海を中心に各地で気温が上昇し、岐阜県多治見で37.7℃を観測したほか、14:00現在、全国926地点中13.5％の125地点で35℃以上の猛暑日となっています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・岐阜県 多治見市 多治見 37.7℃(31日14:09) 今年最高

・栃木県 佐野市 佐野 37.4℃(31日13:49) 今年最高

・岐阜県 岐阜市 岐阜 37.3℃(31日14:28) 今年最高

・岐阜県 美濃市 美濃 37.2℃(31日14:03) 今年最高

・岩手県 釜石市 釜石 37.1℃(31日14:15)

・群馬県 館林市 館林 36.9℃(31日14:29) 今年最高

・愛知県 豊田市 豊田 36.8℃(31日14:33) 今年最高

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 36.8℃(31日13:54) 今年最高

・愛知県 大府市 大府 36.7℃(31日14:13) 今年最高

・山梨県 甲州市 勝沼 36.7℃(31日13:52) 今年最高

・長野県 飯田市 南信濃 36.7℃(31日14:24) 今年最高

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 32.4℃(31日12:36)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 36.1℃(31日12:12) 今年最高

・東京都 千代田区 東京 34.6℃(31日11:46) 今年最高

・新潟県 新潟市中央区 新潟 33.9℃(31日13:38)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 36.8℃(31日13:54) 今年最高

・大阪府 大阪市中央区 大阪 35.0℃(31日13:41)

・広島県 広島市中区 広島 34.1℃(31日13:41)

・愛媛県 松山市 松山 34.5℃(31日12:34)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 34.6℃(31日12:46)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.8℃(31日12:29)

【日最低気温】

・日高地方 えりも町 えりも岬 15.8℃(31日03:43)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 155 63 0 11(6.4％)

・東北 161 160 141 12 28(17.4％)

・関東 86 86 77 33 58(67.4％)

・甲信越北陸 100 100 94 10 29(29.0％)

・東海 65 65 63 23 48(73.8％)

・近畿 64 64 62 15 25(39.1％)

・中国 80 80 79 11 30(37.5％)

・四国 46 46 45 5 16(34.8％)

・九州 123 123 120 16 55(44.7％)

・沖縄 28 28 27 0 3(10.7％)

・全国計 926 907 771 125 303(32.7％)

(97.9％) (83.3％) (13.5％)