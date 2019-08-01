警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、7月31日(水)付では11道府県で13人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。各地で対向車線はみ出しによる正面衝突事故が相次ぎ、北海道で幼児2人が亡くなったほか、20～30代の死者も相次いでいます。

【北海道】2人

・共和町(14:00過ぎ)

国道229号線で対向車線にはみ出した乗用車とダンプカーの正面衝突事故、乗用車の2歳と生後3ヶ月の男児が搬送先の病院で死亡、運転していた30代の母親と男児2人、ダンプカーの男性運転手も負傷〔北海道警/NHK〕

【福島県】1人

・郡山市(30日19:05頃)

東北自動車道でバイク単独横転事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔福島県警/FTV〕

【静岡県】1人

・富士市(14:00頃)

交差点で大型トレーラーと横断歩道の自転車の接触事故、自転車の20代女性が搬送先の病院で死亡〔SUT〕

【愛知県】2人

・津島市(01:30頃)

信号交差点で乗用車とトラックの衝突事故、乗用車後部座席の18歳男性が搬送先の病院で死亡、他に男性4人負傷。乗用車の信号無視か〔NHK〕

・豊橋市(11:30頃)

国道362号線で軽乗用車とトラックの正面衝突事故、軽乗用車の30代男性が死亡、トラックの60代男性運転手も負傷〔CTV〕

【大阪府】1人

・東大阪市(28日昼)

自転車事故で1人死亡〔大阪府警〕

【高知県】1人

・高知市(23:00前)

市道交差点で軽トラックと歩行者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【福岡県】1人

・詳細不明

【熊本県】1人

・阿蘇市(17:00過ぎ)

県道で対向車線にはみ出したバイクと大型トラックの正面衝突事故、バイクの50代男性が搬送先の病院で死亡〔TKU〕

【大分県】1人

・杵築市(01:30頃)

国道10号線で対向車線にはみ出した軽乗用車とトラックの正面衝突事故、軽乗用車の50代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【鹿児島県】1人

・曽於市(06:00前)

国道10号線で対向車線にはみ出した乗用車と大型トラックの正面衝突事故、乗用車の20代男性が搬送先の病院で死亡、大型トラックの運転手も負傷〔NHK〕

【沖縄県】1人

・詳細不明