徳島県で7月24日～31日の8日間で3件3人の交通死亡事故が発生したことを受け、徳島県交通安全対策協議会は8月2日、今年5回目となる「交通死亡事故多発警報(全県警報)」を発令し、11日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお1日現在、徳島県内での2019年交通事故死者は計27人(前年同期比＋12)で、うち65歳以上の高齢者は19人(同＋12)と7割を占めています。

【徳島県内での2019年交通事故死者数】(8月1日現在：速報値)

・ 1月：3人(＋3) うち高齢者2人(＋2)

・ 2月：5人(＋3) 4人(＋4) 多発警報 02/07～/16

・ 3月：5人(＋1) 3人(＋1) 多発警報 03/20～/29

・ 4月：4人(＋3) 3人(＋2) 多発警報 04/09～/18

・ 5月：4人(＋2) 3人(＋2) 多発警報 05/12～/21

・ 6月：1人(－3) 1人(±0)

・ 7月：5人(＋3) 3人(＋1)

・7.88日に1人の割合(上期8.22日/下期6.4日)

・都道府県別：総数26位 増減数2位 増減率3位 人口10万人比1位

・年間死者数：2018年31人 17年34人 16年49人 15年27人 14年31人

うち高齢者： 18人 19人 38人 17人 19人

※徳島県における「交通死亡事故多発警報(全県警報)」発令基準

・10日間で3件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき

・2018年は6月、8月、9月、11月の計4回発令

・年間5回の発令は、現制度での運用を始めた2006年以降で初