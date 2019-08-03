きょう3日も各地で気温が上昇し、京都府京都で38.2℃を観測したほか、14:00現在、全国926地点中14.7％の136地点で35℃以上の猛暑日となっています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・京都府 京都市中京区 京都 38.2℃(3日14:50)

・福岡県 久留米市 久留米 38.0℃(3日14:50)

・福岡県 太宰府市 太宰府 38.0℃(3日14:50)

・栃木県 佐野市 佐野 37.8℃(3日14:09)

・熊本県 熊本市中央区 熊本 37.8℃(3日14:04)

・大阪府 豊中市 豊中 37.4℃(3日14:09)

・埼玉県 鳩山町 鳩山 37.3℃(3日14:05)

・大阪府 枚方市 枚方 37.1℃(3日13:53)

・大分県 日田市 日田 37.1℃(3日14:15)

・群馬県 館林市 館林 37.1℃(3日14:08)

・福島県 伊達市 梁川 37.1℃(3日13:58)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 30.2℃(3日12:16)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 35.1℃(3日13:05)

・東京都 千代田区 東京 33.7℃(3日13:50)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 31.8℃(3日09:33)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 34.8℃(3日11:54)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 35.7℃(3日13:52)

・広島県 広島市中区 広島 35.2℃(3日13:29)

・愛媛県 松山市 松山 33.8℃(3日11:33)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 36.8℃(3日13:46) 今年最高

・沖縄県 那覇市 那覇 31.9℃(3日14:00)

【日最低気温】

・岩手県 盛岡市 薮川 15.0℃(3日04:49)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 167 89 0 17(9.8％)

・東北 161 160 136 10 18(11.2％)

・関東 86 86 77 36 7(8.1％)

・甲信越北陸 100 100 94 3 4(4.0％)

・東海 65 65 65 11 2(3.1％)

・近畿 64 64 62 19 0

・中国 80 80 80 24 14(17.5％)

・四国 46 46 45 3 3(6.5％)

・九州 123 123 120 30 17(13.8％)

・沖縄 28 28 26 0 1(3.6％)

・全国計 926 919 794 136 83(9.0％)

(99.2％) (85.7％) (14.7％)

■今年最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・十勝地方 足寄町 足寄 38.8℃(05/26)

・十勝地方 帯広市 帯広 38.8℃(05/26)

・十勝地方 池田町 池田 38.8℃(05/26)

・紋別地方 湧別町 湧別 38.5℃(05/26)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 38.5℃(08/02)

・大阪府 豊中市 大阪空港 38.5℃(08/02)