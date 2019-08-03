〔酷暑〕京都市で38.2℃　全国136地点で猛暑日到達(3日14時現在)

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きょう3日も各地で気温が上昇し、京都府京都で38.2℃を観測したほか、14:00現在、全国926地点中14.7％の136地点で35℃以上の猛暑日となっています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　38.2℃(3日14:50)
・福岡県　　久留米市　　　　久留米　　　38.0℃(3日14:50)
・福岡県　　太宰府市　　　　太宰府　　　38.0℃(3日14:50)
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　37.8℃(3日14:09)
・熊本県　　熊本市中央区　　熊本　　　　37.8℃(3日14:04)
・大阪府　　豊中市　　　　　豊中　　　　37.4℃(3日14:09)
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　37.3℃(3日14:05)
・大阪府　　枚方市　　　　　枚方　　　　37.1℃(3日13:53)
・大分県　　日田市　　　　　日田　　　　37.1℃(3日14:15)
・群馬県　　館林市　　　　　館林　　　　37.1℃(3日14:08)
・福島県　　伊達市　　　　　梁川　　　　37.1℃(3日13:58)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　30.2℃(3日12:16)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　35.1℃(3日13:05)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　33.7℃(3日13:50)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　31.8℃(3日09:33)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　34.8℃(3日11:54)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　35.7℃(3日13:52)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　35.2℃(3日13:29)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　33.8℃(3日11:33)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　36.8℃(3日13:46) 今年最高
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　31.9℃(3日14:00)

【日最低気温】
・岩手県　　盛岡市　　　　　薮川　　　　15.0℃(3日04:49)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　167　　　 89　　　　0　　　 17(9.8％)
・東北　　　　161　　　160　　　136　　　 10　　　 18(11.2％)
・関東　　　　 86　　　 86　　　 77　　　 36　　　　7(8.1％)
・甲信越北陸　100　　　100　　　 94　　　　3　　　　4(4.0％)
・東海　　　　 65　　　 65　　　 65　　　 11　　　　2(3.1％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 62　　　 19　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 80　　　 24　　　 14(17.5％)
・四国　　　　 46　　　 46　　　 45　　　　3　　　　3(6.5％)
・九州　　　　123　　　123　　　120　　　 30　　　 17(13.8％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 26　　　　0　　　　1(3.6％)
・全国計　　　926　　　919　　 794　　　136　　 　83(9.0％)
　　　　　　　　　 (99.2％) (85.7％) (14.7％)

■今年最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　39.5℃(05/26)
・十勝地方　足寄町　　　　　足寄　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　帯広市　　　　　帯広　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　池田町　　　　　池田　　　　38.8℃(05/26)
・紋別地方　湧別町　　　　　湧別　　　　38.5℃(05/26)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　38.5℃(08/02)
・大阪府　　豊中市　　　　　大阪空港　　38.5℃(08/02)

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