気象庁によると、4日19:23頃、福島県沖を震源とするM6.2の地震があり、宮城県石巻市・亘理町、福島県双葉町で震度5弱の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：8月4日19:23頃

・震源地 ：福島県沖(北緯37.7度、東経141.7度)

・震源の深さ：約50km

・地震の規模：M6.2(推定)

■震度3以上が観測された地域

・震度5弱：宮城県南部、宮城県中部、福島県浜通り

・震度4 ：宮城県北部、福島県中通り、茨城県北部、栃木県北部、栃木県南部

・震度3 ：青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県沿岸南部、岩手県内陸北部、岩手県内陸南部、山形県庄内、山形県最上、山形県村山、山形県置賜、福島県会津、茨城県南部、群馬県北部、群馬県南部、埼玉県北部、埼玉県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、神奈川県東部、神奈川県西部、新潟県中越、新潟県下越、山梨県中・西部、山梨県東部・富士五湖、長野県中部、静岡県東部

■震度4以上が観測された市町村

【震度5弱】

・宮城県 ：石巻市、亘理町

・福島県 ：双葉町

【震度4】

・宮城県 ：仙台青葉区、仙台宮城野区、仙台若林区、塩竈市、名取市、角田市、岩沼市、登米市、東松島市、大崎市、蔵王町、大河原町、村田町、柴田町、宮城川崎町、丸森町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大衡村、色麻町、涌谷町、宮城美里町

・福島県 ：福島市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、福島伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、鏡石町、天栄村、泉崎村、中島村、矢吹町、玉川村、浅川町、古殿町、福島広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、新地町、飯舘村

・茨城県 ：常陸太田市

・栃木県 ：大田原市、高根沢町、那須町、栃木那珂川町