警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月2日(金)付では7都県で9人が新たに確認されています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【青森県】1人

・八戸市(19:25頃)

市道で軽トラックと電動自転車の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔読売〕

【宮城県】1人

・大崎市(12:00頃)

国道346号線で対向車線にはみ出した軽乗用車と大型ダンプカーの正面衝突事故、軽乗用車の60代女性が搬送先の病院で死亡〔KHB〕

【埼玉県】1人

・越谷市(11:40頃)

乗用車が歩道に乗り上げ標識柱と衝突事故、助手席の70代女性が搬送先の病院で死亡。運転していた70代の夫を現行犯逮捕〔埼玉県警・TBS〕

【東京都】1人

・世田谷区(15:30頃)

都道318号環状7号線の路肩に停車中のトラックが突然動き出し、車外の運転者と別のトラックに接触事故、50代男性が死亡。自動販売機の飲料補充作業中だった〔EX〕

【愛知県】2人

・豊橋市(03:15頃)

国道362号線交差点でトラックと原付の衝突事故、原付の70代男性が搬送先の病院で死亡〔THK〕

・清須市(10:00頃)

交差点でマイクロバスと歩行者の接触事故、80代女性が死亡〔CTV〕

【岐阜県】1人

・七宗町(16:00頃)

対向車線にはみ出した乗用車とトラックの正面衝突事故、乗用車の70代男性が搬送先の病院で死亡〔CTV〕

【兵庫県】2人

・詳細不明