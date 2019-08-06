きょう6日も午前中から気温が上昇し、関東・北陸・近畿で午前中から35℃以上の猛暑日となっている地域があります。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・福井県 坂井市 春江 35.3℃(6日10:35)

・埼玉県 鳩山町 鳩山 35.1℃(6日10:37)

・埼玉県 越谷市 越谷 34.9℃(6日10:28)

・大阪府 堺市堺区 堺 34.8℃(6日10:28)

・東京都 練馬区 練馬 34.7℃(6日10:40)

・山梨県 大月市 大月 34.7℃(6日10:28)

・千葉県 茂原市 茂原 34.6℃(6日10:28)

・埼玉県 寄居町 寄居 34.6℃(6日10:16)

＜主要都市＞(10:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 28.7℃(6日09:57)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 31.3℃(6日09:58)

・東京都 千代田区 東京 33.6℃(6日09:40)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 31.3℃(6日09:18)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 32.7℃(6日09:39)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 32.8℃(6日09:56)

・広島県 広島市中区 広島 31.0℃(6日00:01)

・愛媛県 松山市 松山 29.0℃(6日05:57)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 30.0℃(6日02:24)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.2℃(6日09:58)

【日最低気温】

・十勝地方 上士幌町 ぬかびら源泉郷 13.5℃(6日04:38)

【アメダス観測点別状況】(10:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 147 6 0 0

・東北 161 161 100 0 0

・関東 86 86 74 0 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 100 77 0 0

・東海 65 65 48 0 0

・近畿 64 64 44 0 0

・中国 80 79 20 0 0

・四国 46 43 6 0 0

・九州 123 110 30 0 0

・沖縄 28 28 23 0 0

・全国計 926 883 428 0 1(0.1％)

(95.4％) (46.2％) (0.0％)