〔酷暑〕福井県春江で35.3℃ 関東・北陸・近畿で午前中から猛暑日到達(6日10時半現在)

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きょう6日も午前中から気温が上昇し、関東・北陸・近畿で午前中から35℃以上の猛暑日となっている地域があります。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・福井県　　坂井市　　　　　春江　　　　35.3℃(6日10:35)
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　35.1℃(6日10:37)
・埼玉県　　越谷市　　　　　越谷　　　　34.9℃(6日10:28)
・大阪府　　堺市堺区　　　　堺　　　　　34.8℃(6日10:28)
・東京都　　練馬区　　　　　練馬　　　　34.7℃(6日10:40)
・山梨県　　大月市　　　　　大月　　　　34.7℃(6日10:28)
・千葉県　　茂原市　　　　　茂原　　　　34.6℃(6日10:28)
・埼玉県　　寄居町　　　　　寄居　　　　34.6℃(6日10:16)

＜主要都市＞(10:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　28.7℃(6日09:57)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　31.3℃(6日09:58)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　33.6℃(6日09:40)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　31.3℃(6日09:18)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　32.7℃(6日09:39)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　32.8℃(6日09:56)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　31.0℃(6日00:01)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　29.0℃(6日05:57)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　30.0℃(6日02:24)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　31.2℃(6日09:58)

【日最低気温】
・十勝地方　上士幌町　　ぬかびら源泉郷　13.5℃(6日04:38)

【アメダス観測点別状況】(10:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　147　　　　6　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　161　　　100　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 86　　　 74　　　　0　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　100　　　 77　　　　0　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 48　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 44　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 79　　　 20　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 43　　　　6　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　110　　　 30　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 23　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　883　　 428　　　　0　　 　 1(0.1％)
　　　　　　　　　 (95.4％) (46.2％) (0.0％)

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