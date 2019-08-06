警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月5日(月)付では6道府県で9人が新たに確認されています。なお、3件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・倶知安町(04:35頃)

国道5号線で軽乗用車が対向車線脇の電柱に衝突事故、運転していた20代男性が搬送先の病院で死亡、同乗していた男性2人が負傷〔北海道警・北海道新聞〕

【埼玉県】1人

・さいたま市西区(00:17頃)

県道で乗用車と道路横断中の歩行者との接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡確認〔埼玉県警・埼玉新聞〕

【大阪府】1人

・岸和田市(4日夜)

バイク事故、1人死亡〔大阪府警〕

【兵庫県】4人

・2件詳細不明

・丹波市(4日17:20頃)

県道でミニバイクがガードレールに衝突事故、70代男性が死亡〔神戸新聞〕

・川西市(04:00過ぎ)

国道173号線でトラックと歩行者の接触事故、80代とみられる女性が死亡〔神戸新聞〕

【山口県】1人

・宇部市(09:30頃)

交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、80代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【沖縄県】1人

・うるま市(4日01:56頃)

市道で乗用車が路上寝の人と接触事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔琉球新報〕