〔交通事故死者日報〕6道県8人(8/7)

岐阜で相次ぎ2019年50人に

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警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月7日(水)付では6道県で8人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。 各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道と岐阜県で交通死亡事故が相次ぎ、それぞれ2人が亡くなっています。岐阜県は2019年12都道府県目の50人到達となっています。

【北海道】2人 ・浜頓別町(16:30頃) 　道道でトラックが路外逸脱、60代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警・北海道新聞〕 ・札幌市東区(22:05頃) 　道道信号交差点でバイクと自転車の衝突事故、自転車の60代男性が死亡〔北海道警・北海道新聞〕

【神奈川県】1人 ・秦野市(03:55頃) 　県道でバイクがが住宅の石垣に衝突事故、20代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕

【愛知県】1人 ・名古屋市守山区(08:40頃) 　市道交差点で軽乗用車と自転車の接触事故、自転車の70代女性が搬送先の病院で死亡〔THK〕

【三重県】1人 ・鈴鹿市(深夜) 　国道23号線で軽トラックが中央分離帯に衝突事故、80代男性が死亡〔三重県警〕

【岐阜県】2人 ・下呂市(6日23:45頃) 　国道41号線で乗用車と大型トラックが正面衝突、さらに後続の乗用車と接触事故、乗用車の60代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕 ・海津市(08:00過ぎ) 　長良川堤防道路で乗用車と工事警備員の接触事故、警備員の60代男性が搬送先の病院で死亡〔CBC〕

【広島県】1人 ・福山市(4日10:25頃) 　市道で原付バイクが路外逸脱、60代男性が搬送先の病院で死亡〔広島県警・中国新聞〕

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