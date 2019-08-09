〔酷暑〕埼玉県鳩山で37℃　午前中から各地で猛暑日到達(9日12時現在)

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きょう9日も各地で気温が上昇し、埼玉県鳩山で37.0℃を観測したほか、11:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が2.6％の24地点、30℃以上の真夏日到達が59.2％の548地点、今年最高到達も0.6％の6地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　　　　37.0℃(9日11:23)
・群馬県　　桐生市　　　　　桐生　　　　　　　36.9℃(9日11:38)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　36.9℃(9日11:30)
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　　　　36.3℃(9日11:40)
・福島県　　いわき市　　　　山田　　　　　　　36.3℃(9日11:19)
・福井県　　福井市　　　　　福井　　　　　　　36.2℃(9日11:36)
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　36.2℃(9日11:29)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　36.2℃(9日11:28)
・埼玉県　　寄居町　　　　　寄居　　　　　　　36.2℃(9日11:14)
・兵庫県　　豊岡市　　　　　豊岡　　　　　　　36.1℃(9日11:40)

＜主要都市＞(11:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　23.1℃(9日06:11)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　32.3℃(9日09:49)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　35.4℃(9日10:47)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　33.5℃(9日11:00)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　34.4℃(9日10:50)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.6℃(9日10:58)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　32.3℃(9日10:40)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　32.0℃(9日10:51)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　31.6℃(9日10:44)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.4℃(9日09:47)

【日最低気温】

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 21　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　159　　　 86　　　　3　　　　3(1.9％)
・関東　　　　 86　　　 85　　　 75　　　 13　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　100　　　 82　　　　5　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 60　　　　0　　　　1(1.5％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 60　　　　1　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 71　　　　2　　　　1(1.3％)
・四国　　　　 46　　　 46　　　 33　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　 79　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 27　　　　2　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　770　　　548　　　 24　　　　6(0.6％)
　　　　　　　　　 (83.2％) (59.2％) (2.6％)

■今季最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.9℃(08/08)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.9℃(08/08)
・十勝地方　足寄町　　　　　足寄　　　　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　帯広市　　　　　帯広　　　　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　池田町　　　　　池田　　　　　　　38.8℃(05/26)
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　　　　38.7℃(08/08)

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