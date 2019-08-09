きょう9日も各地で気温が上昇し、埼玉県鳩山で37.0℃を観測したほか、11:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が2.6％の24地点、30℃以上の真夏日到達が59.2％の548地点、今年最高到達も0.6％の6地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・埼玉県 鳩山町 鳩山 37.0℃(9日11:23)

・群馬県 桐生市 桐生 36.9℃(9日11:38)

・群馬県 前橋市 前橋 36.9℃(9日11:30)

・栃木県 佐野市 佐野 36.3℃(9日11:40)

・福島県 いわき市 山田 36.3℃(9日11:19)

・福井県 福井市 福井 36.2℃(9日11:36)

・茨城県 大子町 大子 36.2℃(9日11:29)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 36.2℃(9日11:28)

・埼玉県 寄居町 寄居 36.2℃(9日11:14)

・兵庫県 豊岡市 豊岡 36.1℃(9日11:40)

＜主要都市＞(11:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 23.1℃(9日06:11)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 32.3℃(9日09:49)

・東京都 千代田区 東京 35.4℃(9日10:47)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 33.5℃(9日11:00)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 34.4℃(9日10:50)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.6℃(9日10:58)

・広島県 広島市中区 広島 32.3℃(9日10:40)

・愛媛県 松山市 松山 32.0℃(9日10:51)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 31.6℃(9日10:44)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.4℃(9日09:47)

【日最低気温】

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 21 0 0 0

・東北 161 159 86 3 3(1.9％)

・関東 86 85 75 13 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 100 82 5 0

・東海 65 65 60 0 1(1.5％)

・近畿 64 64 60 1 0

・中国 80 80 71 2 1(1.3％)

・四国 46 46 33 0 0

・九州 123 123 79 0 0

・沖縄 28 27 2 0 0

・全国計 926 770 548 24 6(0.6％)

(83.2％) (59.2％) (2.6％)

■今季最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・群馬県 前橋市 前橋 38.9℃(08/08)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.9℃(08/08)

・十勝地方 足寄町 足寄 38.8℃(05/26)

・十勝地方 帯広市 帯広 38.8℃(05/26)

・十勝地方 池田町 池田 38.8℃(05/26)

・栃木県 佐野市 佐野 38.7℃(08/08)