きょう9日も各地で気温が上昇し、14:09に茨城県大子で39.0℃を観測しました。今年5月26日に北海道佐呂間での39.5℃に次ぐ39℃台到達となります。

また14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が14.5％の134地点、今年最高到達も4.1％の38地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・茨城県 大子町 大子 39.0℃(9日14:09)≪1978年以降史上1位≫

・栃木県 佐野市 佐野 38.6℃(9日14:33)

・群馬県 桐生市 桐生 38.5℃(9日14:25)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.4℃(9日14:42)

・群馬県 前橋市 前橋 38.3℃(9日14:31)

・京都府 京都市中京区 京都 38.2℃(9日14:26)

・埼玉県 鳩山町 鳩山 38.2℃(9日13:22) 今年最高

・岐阜県 美濃市 美濃 38.0℃(9日14:39)

・岐阜県 多治見市 多治見 38.0℃(9日14:05)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 37.9℃(9日14:39)

・埼玉県 熊谷市 熊谷 37.9℃(9日14:35)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 24.5℃(9日13:45)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 33.6℃(9日12:09)

・東京都 千代田区 東京 35.6℃(9日11:30) 今年最高

・新潟県 新潟市中央区 新潟 33.6℃(9日11:03)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 36.4℃(9日12:48)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 35.5℃(9日12:51)

・広島県 広島市中区 広島 33.7℃(9日13:53)

・愛媛県 松山市 松山 34.1℃(9日13:03)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 33.3℃(9日12:25)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.5℃(9日13:50)

【日最低気温】

・釧路地方 釧路市 阿寒湖畔 11.0℃(9日10:00)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 27 0 0 1(0.6％)

・東北 161 160 117 9 4(2.5％)

・関東 86 86 81 43 16(18.6％)

・甲信越北陸 100 100 97 20 3(3.0％)

・東海 65 65 65 24 5(7.7％)

・近畿 64 64 63 24 2(3.1％)

・中国 80 80 79 11 7(8.8％)

・四国 46 46 44 1 0

・九州 123 123 102 2 0

・沖縄 28 27 12 0 0

・全国計 926 778 660 134 38(4.1％)

(84.0％) (71.3％) (14.5％)

■今季最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・群馬県 前橋市 前橋 38.9℃(08/08)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.9℃(08/08)

・十勝地方 足寄町 足寄 38.8℃(05/26)

・十勝地方 帯広市 帯広 38.8℃(05/26)

・十勝地方 池田町 池田 38.8℃(05/26)

・栃木県 佐野市 佐野 38.7℃(08/08)