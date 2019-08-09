〔酷暑〕茨城県大子で39.0℃　全国134地点で猛暑日到達(9日15時現在)

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きょう9日も各地で気温が上昇し、14:09に茨城県大子で39.0℃を観測しました。今年5月26日に北海道佐呂間での39.5℃に次ぐ39℃台到達となります。
また14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が14.5％の134地点、今年最高到達も4.1％の38地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　39.0℃(9日14:09)≪1978年以降史上1位≫
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　　　　38.6℃(9日14:33)
・群馬県　　桐生市　　　　　桐生　　　　　　　38.5℃(9日14:25)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.4℃(9日14:42)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.3℃(9日14:31)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　38.2℃(9日14:26)
・埼玉県　　鳩山町　　　　　鳩山　　　　　　　38.2℃(9日13:22) 今年最高
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　　　　38.0℃(9日14:39)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　38.0℃(9日14:05)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　37.9℃(9日14:39)
・埼玉県　　熊谷市　　　　　熊谷　　　　　　　37.9℃(9日14:35)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　24.5℃(9日13:45)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　33.6℃(9日12:09)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　35.6℃(9日11:30) 今年最高
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　33.6℃(9日11:03)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　36.4℃(9日12:48)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　35.5℃(9日12:51)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　33.7℃(9日13:53)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　34.1℃(9日13:03)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　33.3℃(9日12:25)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.5℃(9日13:50)

【日最低気温】
・釧路地方　釧路市　　　　　阿寒湖畔　　　　　11.0℃(9日10:00)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 27　　　　0　　　　0　　　　1(0.6％)
・東北　　　　161　　　160　　　117　　　　9　　　　4(2.5％)
・関東　　　　 86　　　 86　　　 81　　　 43　　　 16(18.6％)
・甲信越北陸　100　　　100　　　 97　　　 20　　　　3(3.0％)
・東海　　　　 65　　　 65　　　 65　　　 24　　　　5(7.7％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 63　　　 24　　　　2(3.1％)
・中国　　　　 80　　　 80　　　 79　　　 11　　　　7(8.8％)
・四国　　　　 46　　　 46　　　 44　　　　1　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　102　　　　2　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 27　　　 12　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　778　　　660　　　134　　　 38(4.1％)
　　　　　　　　　 (84.0％) (71.3％) (14.5％)

■今季最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.9℃(08/08)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.9℃(08/08)
・十勝地方　足寄町　　　　　足寄　　　　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　帯広市　　　　　帯広　　　　　　　38.8℃(05/26)
・十勝地方　池田町　　　　　池田　　　　　　　38.8℃(05/26)
・栃木県　　佐野市　　　　　佐野　　　　　　　38.7℃(08/08)

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