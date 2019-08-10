きょう10日も各地で気温が上昇し、13:29に大阪府枚方で38.6℃を観測したほか、13:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が9.4％の87地点、今年最高到達も0.8％の7地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・大阪府 枚方市 枚方 38.6℃(13:29)

・京都府 京都市中京区 京都 38.4℃(13:40)

・岐阜県 郡上市 八幡 38.4℃(12:52) 今年最高

・京都府 京田辺市 京田辺 38.0℃(13:49)

・滋賀県 東近江市 東近江 38.0℃(13:11)

・大阪府 豊中市 豊中 37.9℃(12:58)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 37.7℃(13:47)

・岐阜県 多治見市 多治見 37.7℃(13:20)

・岐阜県 美濃市 美濃 37.3℃(13:44)

・奈良県 奈良市 奈良 37.3℃(13:29)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 37.3℃(12:58) 今年最高

＜主要都市＞(13:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 22.1℃(12:00)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 27.1℃(00:02)

・東京都 千代田区 東京 34.3℃(12:45)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 34.5℃(11:44)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 37.3℃(12:58) 今年最高

・大阪府 大阪市中央区 大阪 37.2℃(12:43)

・広島県 広島市中区 広島 34.8℃(12:47)

・愛媛県 松山市 松山 33.4℃(12:50)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 35.2℃(12:21)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.2℃(09:32)

【日最低気温】

・北海道 上士幌町 ぬかびら源泉郷 11.1℃(04:24)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 0 0 0 0

・東北 161 99 31 1 0

・関東 86 86 77 20 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 100 95 7 0

・東海 65 65 65 21 2(3.1％)

・近畿 64 64 64 26 4(6.3％)

・中国 80 80 80 5 0

・四国 46 46 43 1 0

・九州 123 123 98 6 0

・沖縄 28 28 15 0 0

・全国計 926 691 568 87 7(0.8％)

(74.6％) (61.3％) (9.4％)

■今季最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・茨城県 大子町 大子 39.0℃(08/09)

・群馬県 前橋市 前橋 38.9℃(08/08)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.9℃(08/09)