〔酷暑〕大阪府枚方で38.6℃　全国87地点で猛暑日到達(10日14時現在)

©株式会社レスキューナウ

きょう10日も各地で気温が上昇し、13:29に大阪府枚方で38.6℃を観測したほか、13:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が9.4％の87地点、今年最高到達も0.8％の7地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・大阪府　　枚方市　　　　　枚方　　　　　　　38.6℃(13:29)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　38.4℃(13:40)
・岐阜県　　郡上市　　　　　八幡　　　　　　　38.4℃(12:52) 今年最高
・京都府　　京田辺市　　　　京田辺　　　　　　38.0℃(13:49)
・滋賀県　　東近江市　　　　東近江　　　　　　38.0℃(13:11)
・大阪府　　豊中市　　　　　豊中　　　　　　　37.9℃(12:58)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　37.7℃(13:47)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　37.7℃(13:20)
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　　　　37.3℃(13:44)
・奈良県　　奈良市　　　　　奈良　　　　　　　37.3℃(13:29)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　37.3℃(12:58) 今年最高

＜主要都市＞(13:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　22.1℃(12:00)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　27.1℃(00:02)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　34.3℃(12:45)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　34.5℃(11:44)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　37.3℃(12:58) 今年最高
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　37.2℃(12:43)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　34.8℃(12:47)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.4℃(12:50)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　35.2℃(12:21)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.2℃(09:32)

【日最低気温】
・北海道　　上士幌町　　　　ぬかびら源泉郷　　11.1℃(04:24)

【アメダス観測点別状況】(13:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　　0　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　 99　　　 31　　　　1　　　　0
・関東　　　　 86　　　 86　　　 77　　　 20　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　100　　　 95　　　　7　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 65　　　 21　　　　2(3.1％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 64　　　 26　　　　4(6.3％)
・中国　　　　 80　　　 80　　　 80　　　　5　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 43　　　　1　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　 98　　　　6　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 15　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　691　　　568　　　 87　　　　7(0.8％)
　　　　　　　　　 (74.6％) (61.3％) (9.4％)

■今季最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　39.0℃(08/09)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.9℃(08/08)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.9℃(08/09)

レスキューナウのラベル

ラベル

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格