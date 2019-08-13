警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月10日(土)付では10道府県で11人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北関東3県で4件4人と相次ぎました。

【北海道】1人

・白老町(9日14:10頃)

町道で乗用車と自転車の接触事故、80代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【宮城県】1人

・仙台市青葉区(01:00頃)

県道で空車タクシーと歩行者の接触事故、20代男性が死亡〔TBC〕

【山形県】1人

・山辺町(09:20頃)

町道で乗用車が橋から20m下に転落事故、60代男性が搬送先の病院で死亡〔TUY〕

【茨城県】1人

・取手市(19:25頃)

市道で大型バイクと歩行者の接触事故、80代女性が死亡、大型バイクの20代男性も負傷〔茨城新聞〕

【栃木県】2人

・益子町(05:45頃)

県道でバイクが道路脇の縁石に衝突事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔栃木県警/下野新聞〕

・那須町(06:15頃)

国道294号線でトラックと大型トラックの正面衝突事故、トラックの70代男性が死亡〔栃木県警/下野新聞〕

【群馬県】1人

・太田市(9日23:40頃)

市道で乗用車と歩行者の接触事故、60代男性が搬送先の病院で死亡〔産経〕

【静岡県】1人

・沼津市(06:00頃)

新東名高速道路でトラックと乗用車3台の多重事故、乗用車の50代女性が搬送先の病院で死亡、他に6人負傷〔NHK〕

【京都府】1人

・京都市右京区(18:20頃)

御池通で自転車単独転倒事故、80代男性が死亡〔京都新聞〕

【高知県】1人

・芸西村(04:00頃)

国道55号線でトラックと道路脇の軽トラックの衝突事故、軽トラックに荷物を積み込んでいた60代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【宮崎県】1人

・都城市(18:45頃)

市道交差点で軽乗用車と横断歩道の歩行者との接触事故、70代女性が死亡〔UMK〕