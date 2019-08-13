8月10日(土)早朝、益子町と那須町で交通死亡事故が相次いで発生し、栃木県内での2019年交通事故死者は計51人となりました。222日目での到達は2018年・17年より17日、16年より8日、それぞれ遅くなっています。12日現在、前年同期比では1人減も、人口10万人比で都道府県別4位、うち65歳以上の高齢者は30人(同3人減)と6割弱を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は13都道府県目です。

【栃木県内での2019年交通事故死者数】(8月12日現在：速報値)

・ 1月：7人(±0) うち高齢者3人(－2)

・ 2月：6人(±0) 5人(±0)

・ 3月：9人(－1) 4人(－3)

・ 4月：9人(＋2) 6人(±0)

・ 5月：8人(＋2) 6人(＋2)

・ 6月：7人(＋1) 4人(＋2)

・ 7月：2人(－7) 1人(－3)

・ 8月：3人(＋2) 1人(＋1)

・4.39日に1人の割合(上期3.93日/下期8.6日)

・都道府県別：総数13位 増減数14位 増減率14位 人口10万人比4位

・年間死者数：2018年89人 17年95人 16年76人 15年98人 14年102人

うち高齢者： 56人 65人 42人 60人 44人