北海道で8月6日～8日の3日間で5件5人の交通死亡事故が発生したことを受け、北海道知事は9日、2012年11月以来約7年ぶりとなる「全道交通死亡事故多発警報」を発表し、20日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお13日現在、北海道内での2019年交通事故死者は計77人(前年同期比4人減)、うち65歳以上の高齢者は6割弱の45人を占めています。

【北海道内での2019年交通事故死者数】(8月13日現在：速報値)

・ 1月： 5人(－12) うち高齢者4人(－1)

・ 2月： 4人(－6) 3人(－4)

・ 3月：11人(＋5) 7人(＋4)

・ 4月：10人(＋7) 7人(＋4)

・ 5月：12人(－8) 5人(－7)

・ 6月：11人(＋5) 6人(＋1)

・ 7月：16人(＋3) 9人(＋2)

・ 8月： 8人(＋2) 4人

・2.92日に1人の割合(上期3.41日/下期1.83日)

・都道府県別：総数4位 増減数26位 増減率19位 人口10万人比33位

・年間死者数：2018年141人 17年148人 16年158人 15年177人 14年169人

うち高齢者： 79人 76人 83人 96人 75人

※北海道における「全道交通死亡事故多発警報」発表基準

・3日間で5件以上、または2件以上で6人以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき