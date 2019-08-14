〔交通死亡事故多発警報〕北海道で7年ぶりの全道警報発表中(8/9～/20)

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北海道で8月6日～8日の3日間で5件5人の交通死亡事故が発生したことを受け、北海道知事は9日、2012年11月以来約7年ぶりとなる「全道交通死亡事故多発警報」を発表し、20日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。
なお13日現在、北海道内での2019年交通事故死者は計77人(前年同期比4人減)、うち65歳以上の高齢者は6割弱の45人を占めています。

【北海道内での2019年交通事故死者数】(8月13日現在：速報値)
・ 1月： 5人(－12)　うち高齢者4人(－1)
・ 2月： 4人(－6)　　　　　　 3人(－4)
・ 3月：11人(＋5)　　　　　　 7人(＋4)
・ 4月：10人(＋7)　　　　　　 7人(＋4)
・ 5月：12人(－8)　　　　　　 5人(－7)
・ 6月：11人(＋5)　　　　　　 6人(＋1)
・ 7月：16人(＋3)　　　　　　 9人(＋2)
・ 8月： 8人(＋2)　　　　　　 4人

・2.92日に1人の割合(上期3.41日/下期1.83日)
・都道府県別：総数4位 増減数26位 増減率19位 人口10万人比33位
・年間死者数：2018年141人 17年148人 16年158人 15年177人 14年169人
　うち高齢者：　　　 79人 　　 76人 　　 83人 　　 96人 　　 75人

※北海道における「全道交通死亡事故多発警報」発表基準
・3日間で5件以上、または2件以上で6人以上の交通死亡事故が発生したとき
・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき

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