きょう14日も午前中から各地で気温が上昇し、11:04に新潟県高田で39.1℃を観測したほか、10:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が1.8％の17地点、今年最高到達も1.1％の10地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 上越市 高田 39.1℃(11:04) 今年最高 36.4℃(08/13)

・新潟県 三条市 三条 38.6℃(11:10) 今年最高 35.4℃(08/05)

・新潟県 長岡市 寺泊 37.9℃(10:45) 今年最高 34.3℃(08/12)

・新潟県 上越市 大潟 37.5℃(10:39) 今年最高 35.5℃(07/27)

・新潟県 新潟市東区 松浜 37.3℃(11:01) 今年最高 34.3℃(08/08)

・山口県 山口市 山口 37.2℃(11:00)

・新潟県 胎内市 中条 37.0℃(11:10)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 36.7℃(10:58) 今年最高 35.7℃(08/08)

・山口県 防府市 防府 36.6℃(10:56) 今年最高 34.9℃(08/13)

・新潟県 長岡市 長岡 36.5℃(11:10) 今年最高 36.3℃(08/13)

・新潟県 魚沼市 小出 36.5℃(10:47)

＜主要都市＞(10:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 24.3℃(09:35)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 23.4℃(09:35)

・東京都 千代田区 東京 31.2℃(08:16)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 35.7℃(09:58) 今年最高

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.4℃(09:45)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.9℃(10:00)

・広島県 広島市中区 広島 34.9℃(10:00)

・愛媛県 松山市 松山 33.3℃(09:18)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 34.4℃(09:56)

・沖縄県 那覇市 那覇 30.6℃(09:58)

【日最低気温】

・北海道 標茶町 標茶 7.6℃(02:22)

【アメダス観測点別状況】(10:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 4 0 0 0

・東北 161 94 41 0 0

・関東 86 81 46 0 0

・甲信越北陸 100 96 70 13 8(8.0％)

・東海 65 64 31 0 0

・近畿 64 64 48 1 0

・中国 80 80 78 3 2(2.5％)

・四国 46 44 23 0 0

・九州 123 122 60 0 0

・沖縄 28 28 19 0 0

・全国計 926 677 416 17 10(1.1％)

(73.1％) (44.9％) (1.8％)

■今季最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・茨城県 大子町 大子 39.0℃(08/09)

・群馬県 前橋市 前橋 38.9℃(08/08)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.9℃(08/09)

・愛知県 豊田市 豊田 38.9℃(08/13)