〔酷暑〕新潟県高田で39.1℃　全国17地点で猛暑日到達(14日11時20分現在)

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きょう14日も午前中から各地で気温が上昇し、11:04に新潟県高田で39.1℃を観測したほか、10:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が1.8％の17地点、今年最高到達も1.1％の10地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　39.1℃(11:04) 今年最高 36.4℃(08/13)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　38.6℃(11:10) 今年最高 35.4℃(08/05)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　37.9℃(10:45) 今年最高 34.3℃(08/12)
・新潟県　　上越市　　　　　大潟　　　　　　　37.5℃(10:39) 今年最高 35.5℃(07/27)
・新潟県　　新潟市東区　　　松浜　　　　　　　37.3℃(11:01) 今年最高 34.3℃(08/08)
・山口県　　山口市　　　　　山口　　　　　　　37.2℃(11:00)
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　37.0℃(11:10)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　36.7℃(10:58) 今年最高 35.7℃(08/08)
・山口県　　防府市　　　　　防府　　　　　　　36.6℃(10:56) 今年最高 34.9℃(08/13)
・新潟県　　長岡市　　　　　長岡　　　　　　　36.5℃(11:10) 今年最高 36.3℃(08/13)
・新潟県　　魚沼市　　　　　小出　　　　　　　36.5℃(10:47)

＜主要都市＞(10:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　24.3℃(09:35)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　23.4℃(09:35)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　31.2℃(08:16)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　35.7℃(09:58) 今年最高
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　33.4℃(09:45)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.9℃(10:00)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　34.9℃(10:00)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.3℃(09:18)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　34.4℃(09:56)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　30.6℃(09:58)

【日最低気温】
・北海道　　標茶町　　　　　標茶　　　　　　　 7.6℃(02:22)

【アメダス観測点別状況】(10:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　　4　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　 94　　　 41　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 81　　　 46　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 96　　　 70　　　 13　　　　8(8.0％)
・東海　　　　 65　　　 64　　　 31　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 48　　　　1　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 78　　　　3　　　　2(2.5％)
・四国　　　　 46　　　 44　　　 23　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　122　　　 60　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 19　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　677　　　416　　　 17　　　 10(1.1％)
　　　　　　　　　 (73.1％) (44.9％) (1.8％)

■今季最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　39.0℃(08/09)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.9℃(08/08)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.9℃(08/09)
・愛知県　　豊田市　　　　　豊田　　　　　　　38.9℃(08/13)

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