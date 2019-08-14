きょう14日も各地で気温が上昇し、12:17に新潟県高田で今年全国最高となる40.0℃を観測したほか、12:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が6.7％の62地点、今年最高到達も2.7％の25地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 上越市 高田 40.0℃(12:17)≪1922年以降史上1位≫ 39.5℃(1994/08/12)

・新潟県 三条市 三条 39.2℃(12:24) 今年最高 35.4℃(08/05)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 38.5℃(12:34) 今年最高 35.7℃(08/08)

・新潟県 胎内市 中条 38.5℃(12:18) 今年最高 37.2℃(08/07)

・新潟県 新潟市東区 新潟空港(松浜) 38.4℃(12:31) 今年最高 34.3℃(08/08)

・新潟県 長岡市 寺泊 38.4℃(11:57)＜2001年以降8月1位＞38.2℃(2018/08/23)

・新潟県 上越市 大潟 38.0℃(12:26) 今年最高 35.5℃(07/27)

・山口県 山口市 山口 38.0℃(12:02) 今年最高 37.7℃(08/13)

・新潟県 魚沼市 小出 37.3℃(12:29)

・鳥取県 鳥取市 鳥取 37.3℃(12:25)

＜主要都市＞(12:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 24.7℃(10:10)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 24.9℃(11:58)

・東京都 千代田区 東京 31.2℃(08:16)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 37.8℃(11:57) 今年最高 35.7℃(08/08)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.4℃(09:45)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 36.3℃(11:12)

・広島県 広島市中区 広島 35.9℃(11:07)

・愛媛県 松山市 松山 33.3℃(09:18)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 34.6℃(10:08)

・沖縄県 那覇市 那覇 30.8℃(11:57)

【日最低気温】

・北海道 標茶町 標茶 7.6℃(02:22)

【アメダス観測点別状況】(12:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 28 0 0 0

・東北 161 108 54 1 8(5.0％)

・関東 86 81 57 0 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 98 81 22 12(12.0％)

・東海 65 64 49 1 0

・近畿 64 64 49 14 0

・中国 80 80 80 19 3(3.8％)

・四国 46 44 24 0 0

・九州 123 123 68 5 1(0.8％)

・沖縄 28 28 20 0 0

・全国計 926 718 482 62 25(2.7％)

(77.5％) (52.1％) (6.7％)

■今季最高記録

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・茨城県 大子町 大子 39.0℃(08/09)

・群馬県 前橋市 前橋 38.9℃(08/08)

・群馬県 伊勢崎市 伊勢崎 38.9℃(08/09)

・愛知県 豊田市 豊田 38.9℃(08/13)

■過去最高記録

・41.1℃ 埼玉県 熊谷市 熊谷 (2018/07/23)

・41.0℃ 高知県 四万十市 江川崎 (2013/08/12)

岐阜県 下呂市 金山 (2018/08/06)

岐阜県 美濃市 美濃 (2018/08/08)

・40.9℃ 岐阜県 多治見市 多治見 (2007/08/16)

・40.8℃ 山形県 山形市 山形 (1933/07/25)

東京都 青梅市 青梅 (2018/07/23)

新潟県 胎内市 中条 (2018/08/23)

・40.7℃ 山梨県 甲府市 甲府 (2013/08/10)

・40.6℃ 静岡県 浜松市天竜区 天竜 (1994/08/04)

和歌山県 かつらぎ町 かつらぎ (1994/08/08)

・40.5℃ 山梨県 甲州市 勝沼 (2013/08/10)

・40.4℃ 埼玉県 越谷市 越谷 (2007/08/16)

新潟県 三条市 三条 (2018/08/23)

・40.3℃ 愛知県 愛西市 愛西 (1994/08/05)

群馬県 高崎市 上里見 (1998/07/04)

群馬県 館林市 館林 (2007/08/16)

愛知県 名古屋市千種区 名古屋 (2018/08/03)

・40.2℃ 愛媛県 宇和島市 宇和島 (1927/07/22)

静岡県 浜松市天竜区 佐久間 (2001/07/24)

千葉県 市原市 牛久 (2004/07/20)

・40.1℃ 山形県 酒田市 酒田 (1978/08/03)

・40.0℃ 群馬県 前橋市 前橋 (2001/07/24)

新潟県 上越市 大潟 (2018/08/23)