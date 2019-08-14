〔酷暑〕新潟県高田で今年全国最高の40.0℃ 全国62地点で猛暑日到達(14日13時現在)

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きょう14日も各地で気温が上昇し、12:17に新潟県高田で今年全国最高となる40.0℃を観測したほか、12:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が6.7％の62地点、今年最高到達も2.7％の25地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　40.0℃(12:17)≪1922年以降史上1位≫ 39.5℃(1994/08/12)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　39.2℃(12:24) 今年最高 35.4℃(08/05)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　38.5℃(12:34) 今年最高 35.7℃(08/08)
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　38.5℃(12:18) 今年最高 37.2℃(08/07)
・新潟県　　新潟市東区　　　新潟空港(松浜)　　38.4℃(12:31) 今年最高 34.3℃(08/08)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　38.4℃(11:57)＜2001年以降8月1位＞38.2℃(2018/08/23)
・新潟県　　上越市　　　　　大潟　　　　　　　38.0℃(12:26) 今年最高 35.5℃(07/27)
・山口県　　山口市　　　　　山口　　　　　　　38.0℃(12:02) 今年最高 37.7℃(08/13)
・新潟県　　魚沼市　　　　　小出　　　　　　　37.3℃(12:29)
・鳥取県　　鳥取市　　　　　鳥取　　　　　　　37.3℃(12:25)

＜主要都市＞(12:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　24.7℃(10:10)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　24.9℃(11:58)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　31.2℃(08:16)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　37.8℃(11:57) 今年最高 35.7℃(08/08)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　33.4℃(09:45)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　36.3℃(11:12)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　35.9℃(11:07)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.3℃(09:18)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　34.6℃(10:08)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　30.8℃(11:57)

【日最低気温】
・北海道　　標茶町　　　　　標茶　　　　　　　 7.6℃(02:22)

【アメダス観測点別状況】(12:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 28　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　108　　　 54　　　　1　　　　8(5.0％)
・関東　　　　 86　　　 81　　　 57　　　　0　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　 98　　　 81　　　 22　　　 12(12.0％)
・東海　　　　 65　　　 64　　　 49　　　　1　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 49　　　 14　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 80　　　 19　　　　3(3.8％)
・四国　　　　 46　　　 44　　　 24　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　 68　　　　5　　　　1(0.8％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 20　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　718　　　482　　　 62　　　 25(2.7％)
　　　　　　　　　 (77.5％) (52.1％) (6.7％)

■今季最高記録
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　39.0℃(08/09)
・群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　　　　　38.9℃(08/08)
・群馬県　　伊勢崎市　　　　伊勢崎　　　　　　38.9℃(08/09)
・愛知県　　豊田市　　　　　豊田　　　　　　　38.9℃(08/13)

■過去最高記録
・41.1℃　埼玉県　　熊谷市　　　　　熊谷　　　(2018/07/23)
・41.0℃　高知県　　四万十市　　　　江川崎　　(2013/08/12)
　　　　　岐阜県　　下呂市　　　　　金山　　　(2018/08/06)
　　　　　岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　(2018/08/08)
・40.9℃　岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　(2007/08/16)
・40.8℃　山形県　　山形市　　　　　山形　　　(1933/07/25)
　　　　　東京都　　青梅市　　　　　青梅　　　(2018/07/23)
　　　　　新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　(2018/08/23)
・40.7℃　山梨県　　甲府市　　　　　甲府　　　(2013/08/10)
・40.6℃　静岡県　　浜松市天竜区　　天竜　　　(1994/08/04)
　　　　　和歌山県　かつらぎ町　　　かつらぎ　(1994/08/08)
・40.5℃　山梨県　　甲州市　　　　　勝沼　　　(2013/08/10)
・40.4℃　埼玉県　　越谷市　　　　　越谷　　　(2007/08/16)
　　　　　新潟県　　三条市　　　　　三条　　　(2018/08/23)
・40.3℃　愛知県　　愛西市　　　　　愛西　　　(1994/08/05)
　　　　　群馬県　　高崎市　　　　　上里見　　(1998/07/04)
　　　　　群馬県　　館林市　　　　　館林　　　(2007/08/16)
　　　　　愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　(2018/08/03)
・40.2℃　愛媛県　　宇和島市　　　　宇和島　　(1927/07/22)
　　　　　静岡県　　浜松市天竜区　　佐久間　　(2001/07/24)
　　　　　千葉県　　市原市　　　　　牛久　　　(2004/07/20)
・40.1℃　山形県　　酒田市　　　　　酒田　　　(1978/08/03)
・40.0℃　群馬県　　前橋市　　　　　前橋　　　(2001/07/24)
　　　　　新潟県　　上越市　　　　　大潟　　　(2018/08/23)

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