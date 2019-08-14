14日18時現在、大型の台風10号は種子島の東南東約190kmを北に進んでいます。台風の進路にあたる西日本を中心に暴風や大雨が見込まれているため、鉄道各社は明日15日の運転計画を発表しています。なお、台風の進路等によっては時刻が前後する場合や、現時点で発表されていない線区でも運転見合わせ等が発生します。最新の情報に注意してください。

＜新幹線の運転計画＞

・東海道新幹線：山陽新幹線との直通運転を中止、08:00頃から本数を減らして運転

・山陽新幹線：新大阪～小倉駅間で終日運転見合わせ、小倉～博多駅間は本数を減らして運転

・九州新幹線：山陽新幹線との直通運転を中止、始発から本数を減らして運転

＜新幹線以外の運転計画＞

■終日見合わせ

・JR東海：名松線

・JR西日本：湖西線(和邇～近江塩津)、関西本線(亀山～加茂)、きのくに線(新宮～紀伊田辺)、山陽本線(上郡～下関)、姫新線(上月～新見)、赤穂線(播州赤穂～岡山)、伯備線(岡山～上石見)、吉備線、津山線、福塩線、芸備線、因美線(智頭～津山)、宇野線、瀬戸大橋線、呉線、可部線、山陰本線(益田～下関)、岩徳線、山口線、宇部線、小野田線、美祢線

・JR四国：全線

・JR九州：日南線、肥薩線(吉松～隼人)、吉都線

・水島臨海鉄道

・井原鉄道

・錦川鉄道

・高松琴平電鉄：全線

・土佐くろしお鉄道：全線

・阿佐海岸鉄道

・平成筑豊鉄道：全線

・南阿蘇鉄道

■始発から見合わせ

・JR九州：山陽本線(下関～門司)、日豊本線(中津～柳ケ浦駅間の下り線、柳ケ浦～鹿児島中央の上下線)、日田彦山線(小倉～添田)、久大本線(日田～大分)、豊肥本線(阿蘇～大分)、宮崎空港線、指宿枕崎線(喜入～枕崎)

・広島電鉄：全線

・アストラムライン

・とさでん交通

・くま川鉄道

■9時以降見合わせ

・JR西日本：きのくに線(紀伊田辺～和歌山)、紀勢本線(和歌山～和歌山市)

■10時以降見合わせ

・JR西日本：北陸本線(近江塩津～敦賀)、和田岬線

■12時以降見合わせ

・JR西日本：JR神戸線、山陽本線(姫路～上郡)、赤穂線(相生～播州赤穂)、小浜線

■13時以降見合わせ

・JR東海：参宮線

■14時以降見合わせ

・JR東海：紀勢本線(亀山～新宮)

・JR西日本：阪和線(日根野～和歌山)、播但線(寺前～和田山)

■14時半以降見合わせ

・JR西日本：福知山線(篠山口～福知山)

■15時以降見合わせ

・JR西日本：関西空港線、JR宝塚線(新三田～篠山口)、山陰本線(園部～東浜)、加古川線、播但線(姫路～寺前)、舞鶴線、姫新線(姫路～上月)

・京都丹後鉄道：宮舞線、宮豊線

■16時以降見合わせ

・JR西日本：JR宝塚線(宝塚～新三田)

・京都丹後鉄道：宮福線