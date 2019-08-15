〔酷暑〕三条で37.9℃ きょうも新潟で気温上昇中(15日10時現在)

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きょう15日も新潟県内を中心に気温が上昇し、09:59に新潟県三条で37.9℃を観測したほか、09:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.8％の7地点、30℃以上の真夏日到達が24.9％の231地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　37.9℃(09:59)
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　37.0℃(09:58)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　36.7℃(09:57)
・富山県　　富山市　　　　　富山空港(秋ヶ島)　36.5℃(10:00)
・新潟県　　長岡市　　　　　長岡　　　　　　　36.5℃(09:58)
・新潟県　　村上市　　　　　村上　　　　　　　36.5℃(09:53)
・新潟県　　新潟市東区　　　新潟空港(松浜)　　36.4℃(09:52)
・山形県　　鶴岡市　　　　　鶴岡　　　　　　　36.2℃(09:59) 今年最高 35.4℃(08/01)
・新潟県　　佐渡市　　　　　羽茂　　　　　　　36.2℃(09:57)
・新潟県　　魚沼市　　　　　小出　　　　　　　36.1℃(10:00)

＜主要都市＞(09:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　25.6℃(08:53)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　27.8℃(08:47)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　31.2℃(09:00)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　34.9℃(09:00)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　30.9℃(08:48)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　30.6℃(03:41)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　31.7℃(08:51)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　29.5℃(09:00)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　28.1℃(05:44)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.8℃(09:00)

【日最低気温】
・北海道　　北見市　　　　　留辺蘂　　　　　　11.6℃(04:33)

【アメダス観測点別状況】(09:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　　6　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　130　　　 51　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 80　　　 43　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 89　　　 60　　　　7　　　　0
・東海　　　　 65　　　 63　　　 15　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 62　　　 21　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 79　　　 24　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 44　　　　1　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　116　　　　3　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 13　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　697　　　231　　　　7　　　　0
　　　　　　　　　 (75.3％) (24.9％) (0.8％)

■今季最高記録
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　40.3℃(08/14)
・新潟県　　上越市　　　　　大潟　　　　　　　39.7℃(08/14)
・網走地方　佐呂間町　　　　佐呂間　　　　　　39.5℃(05/26)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　39.5℃(08/14)
・茨城県　　大子町　　　　　大子　　　　　　　39.0℃(08/09)

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