きょう15日も新潟県内を中心に気温が上昇し、09:59に新潟県三条で37.9℃を観測したほか、09:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.8％の7地点、30℃以上の真夏日到達が24.9％の231地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 三条市 三条 37.9℃(09:59)

・新潟県 胎内市 中条 37.0℃(09:58)

・新潟県 長岡市 寺泊 36.7℃(09:57)

・富山県 富山市 富山空港(秋ヶ島) 36.5℃(10:00)

・新潟県 長岡市 長岡 36.5℃(09:58)

・新潟県 村上市 村上 36.5℃(09:53)

・新潟県 新潟市東区 新潟空港(松浜) 36.4℃(09:52)

・山形県 鶴岡市 鶴岡 36.2℃(09:59) 今年最高 35.4℃(08/01)

・新潟県 佐渡市 羽茂 36.2℃(09:57)

・新潟県 魚沼市 小出 36.1℃(10:00)

＜主要都市＞(09:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.6℃(08:53)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 27.8℃(08:47)

・東京都 千代田区 東京 31.2℃(09:00)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 34.9℃(09:00)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 30.9℃(08:48)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 30.6℃(03:41)

・広島県 広島市中区 広島 31.7℃(08:51)

・愛媛県 松山市 松山 29.5℃(09:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 28.1℃(05:44)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.8℃(09:00)

【日最低気温】

・北海道 北見市 留辺蘂 11.6℃(04:33)

【アメダス観測点別状況】(09:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 6 0 0 0

・東北 161 130 51 0 0

・関東 86 80 43 0 0

・甲信越北陸 100 89 60 7 0

・東海 65 63 15 0 0

・近畿 64 62 21 0 0

・中国 80 79 24 0 0

・四国 46 44 1 0 0

・九州 123 116 3 0 0

・沖縄 28 28 13 0 0

・全国計 926 697 231 7 0

(75.3％) (24.9％) (0.8％)

■今季最高記録

・新潟県 上越市 高田 40.3℃(08/14)

・新潟県 上越市 大潟 39.7℃(08/14)

・網走地方 佐呂間町 佐呂間 39.5℃(05/26)

・新潟県 三条市 三条 39.5℃(08/14)

・茨城県 大子町 大子 39.0℃(08/09)