気象庁によると、15日14:33頃、青森県三八上北地方を震源とするM5.4の地震があり、青森県八戸市・三沢市・東北町で震度4の揺れを観測しました。

この地震による津波の心配はありません。

■発生事象

・発生日時 ：8月15日14:33頃

・震源地 ：青森県三八上北地方(北緯40.8度、東経141.4度)

・震源の深さ：約90km

・地震の規模：M5.4(推定)

■震度3以上が観測された市町村(＊印は気象庁以外の震度観測点)

【震度4】

・青森県 ：八戸市内丸＊、八戸市南郷＊、三沢市桜町＊、東北町上北南＊

【震度3】

・青森県 ：八戸市湊町、十和田市西二番町＊、むつ市金曲、むつ市金谷＊、むつ市川内町＊、平内町小湊、外ヶ浜町蟹田＊、野辺地町田狭沢＊、野辺地町野辺地＊、七戸町七戸＊、七戸町森ノ上＊、六戸町犬落瀬＊、横浜町林ノ脇＊、横浜町寺下＊、東北町塔ノ沢山＊、六ヶ所村尾駮、六ヶ所村出戸、おいらせ町中下田＊、おいらせ町上明堂＊、東通村白糠＊、東通村砂子又沢内＊、三戸町在府小路町＊、五戸町古舘、五戸町倉石中市＊、青森南部町沖田面＊、青森南部町苫米地＊、階上町道仏＊

・北海道 ：函館市泊町＊、函館市新浜町＊、函館市日ノ浜町＊

・岩手県 ：盛岡市薮川＊、久慈市川崎町、久慈市枝成沢、二戸市福岡、二戸市石切所＊、二戸市浄法寺町＊、滝沢市鵜飼＊、軽米町軽米＊、九戸村伊保内＊、岩手洋野町種市、一戸町高善寺＊