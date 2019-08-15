15日21時現在、大型の台風10号は松江市の北約80kmを北に進んでいます。昨夜からの大雨や強風の影響で、鉄道各社は明日16日も運転計画を発表しています。なお、本日運転見合わせや一部列車が運休した東海道・山陽・九州新幹線は平常運転の予定です。

今後、台風による被害状況等によっては計画が変更になる場合や、現時点で発表されていない線区でも影響が出る場合があります。最新の情報に注意してください。

■終日見合わせ

・JR西日本：小浜線

■始発から見合わせ

・JR東海：紀勢本線(亀山～新宮)、参宮線、名松線

・JR西日本：高山本線(猪谷～富山)、大糸線(南小谷～糸魚川)、北陸本線(米原～敦賀)、湖西線(近江今津～近江塩津)、関西本線(亀山～加茂)、草津線、山陽本線(網干～上郡)、赤穂線(相生～播州赤穂)、JR宝塚線(宝塚～篠山口)、福知山線(篠山口～福知山)、桜井線、和歌山線(王寺～五条)、加古川線、播但線、姫新線(姫路～上月)、山陰本線(園部～鳥取)、舞鶴線

・えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン(市振～糸魚川)

・あいの風とやま鉄道

■13時以降見合わせ

・JR北海道：函館本線(新函館北斗～長万部)

■ダイヤ乱れ・一部運休など

・JR西日本：琵琶湖線、JR京都線、JR神戸線、山陽本線(姫路～網干)、学研都市線、JR東西線、JR宝塚線(大阪～宝塚)、山陰本線(鳥取～米子)