台風10号接近に伴うフェーン現象により、きょう16日も北陸から東北の日本海側を中心に気温が高い状態が続いていて、06:18に秋田県にかほで36.5℃を観測したほか、06:00時点で全国926地点中、15地点で最低気温が30℃以上、58.4％の541地点で25℃以上の熱帯夜となりました。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・秋田県 にかほ市 にかほ 36.5℃(06:18)

・新潟県 胎内市 中条 34.9℃(04:56)

・新潟県 魚沼市 小出 34.7℃(02:27)

【日最低気温】

・北海道 興部町 興部 14.6℃(04:44)

・新潟県 村上市 村上 32.2℃(00:23)

・山形県 鶴岡市 鼠ケ関 31.9℃(02:57)

・新潟県 関川村 下関 31.8℃(05:34)

・秋田県 八峰町 八森 31.4℃(02:38)

・新潟県 胎内市 中条 31.2℃(00:03)

・山形県 鶴岡市 鶴岡 31.1℃(01:40)

・新潟県 粟島浦村 粟島 31.1℃(06:00)

・秋田県 にかほ市 にかほ 31.0℃(01:00)

・新潟県 新潟市東区 新潟空港(松浜) 30.9℃(06:00)

・秋田県 大潟村 大潟 30.7℃(04:27)

＜主要都市＞(06:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.0℃(05:12)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 25.7℃(05:56)

・東京都 千代田区 東京 28.0℃(05:36)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 29.9℃(06:00)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 26.1℃(03:58)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 26.3℃(03:05)

・広島県 広島市中区 広島 26.6℃(02:15)

・愛媛県 松山市 松山 26.6℃(06:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 27.5℃(05:50)

・沖縄県 那覇市 那覇 27.7℃(05:08)

【アメダス観測点別状況】(06:00現在)

観測点 熱帯夜 30℃以上

・北海道 173 7 0

・東北 161 110 9

・関東 86 69 0

・甲信越北陸 100 61 6

・東海 65 46 0

・近畿 64 50 0

・中国 80 58 0

・四国 46 30 0

・九州 123 82 0

・沖縄 28 28 0

・全国計 926 541 15

(58.4％) (1.6％)

■最低気温の過去最高記録(★は今年)

・31.3℃ 新潟県 糸魚川市 糸魚川 (2019/08/15)★

・30.8℃ 新潟県 佐渡市 相川 (2019/08/15)★

・30.5℃ 福岡県 福岡市 福岡 (2018/08/22)

・30.4℃ 東京都 千代田区 東京 (2013/08/11)

・30.3℃ 新潟県 上越市 高田 (2019/08/15)★

石川県 小松市 小松 (2000/07/31)

・30.2℃ 新潟県 三条市 三条 (2019/08/15)★

富山県 上市町 上市 (1997/08/09)

・30.1℃ 富山県 富山市 富山 (2000/07/31)

・30.0℃ 長崎県 南島原市 口之津 (2017/08/05)

福井県 福井市 越廼 (2000/07/31)