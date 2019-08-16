〔酷暑〕福井県小浜で36.5℃ 東北は気温低下も、西日本～北陸で上昇中(16日15時現在)

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きょう16日も各地で気温が上昇しています。東北の日本海側では、台風10号接近に伴うフェーン現象により、きのう15日から気温が高い状態が続き、06:18に秋田県にかほで36.5℃を観測しましたが、その後台風本体の雨雲がかかり気温は低下傾向となっています。一方、台風が通過した西日本から北陸にかけて気温が上昇していて、14:28に福井県小浜で36.5℃を観測しています。
14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が1.1％の10地点、今年最高到達も2.3％の21地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・福井県　　小浜市　　　　　小浜　　　　　　　36.5℃(14:28)
・秋田県　　にかほ市　　　　にかほ　　　　　　36.5℃(06:18)
・青森県　　弘前市　　　　　弘前　　　　　　　35.8℃(08:58)
・秋田県　　大館市　　　　　大館　　　　　　　35.5℃(09:06)
・兵庫県　　豊岡市　　　　　豊岡　　　　　　　35.4℃(14:44)
・福井県　　美浜町　　　　　美浜　　　　　　　35.4℃(14:22)
・鳥取県　　米子市　　　　　米子　　　　　　　35.4℃(14:12)
・大分県　　大分市　　　　　大分　　　　　　　35.3℃(14:34)
・青森県　　五所川原市　　　五所川原　　　　　35.3℃(09:03) 今年最高 35.0℃(08/01)
・宮崎県　　日向市　　　　　日向　　　　　　　35.2℃(14:49) 今年最高 34.3℃(08/05)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　26.9℃(10:25)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　27.6℃(08:11)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　30.3℃(14:00)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　31.1℃(05:41)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　34.6℃(12:35)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.7℃(12:59)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　32.2℃(13:12)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.2℃(13:57)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　32.7℃(13:52)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　31.7℃(13:09)

【日最低気温】
・北海道　　興部町　　　　　興部　　　　　　　14.6℃(04:44)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　103　　　 45　　　　0　　　 12(6.9％)
・東北　　　　161　　　157　　　 76　　　　6　　　　7(4.3％)
・関東　　　　 86　　　 81　　　 31　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 97　　　 69　　　　2　　　　0
・東海　　　　 65　　　 63　　　 43　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 50　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 59　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 41　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　122　　　102　　　　2　　　　2(1.6％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 27　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　841　　　543　　　 10　　　 21(2.3％)
　　　　　　　　　 (90.8％) (58.6％) (1.1％)

■今季最高記録
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　40.7℃(08/15)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　40.6℃(08/15)
・山形県　　鶴岡市　　　　　鼠ケ関　　　　　　40.4℃(08/15)
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　40.3℃(08/14)
・石川県　　志賀町　　　　　志賀　　　　　　　40.1℃(08/15)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　40.0℃(08/15)

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