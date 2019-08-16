きょう16日も各地で気温が上昇しています。東北の日本海側では、台風10号接近に伴うフェーン現象により、きのう15日から気温が高い状態が続き、06:18に秋田県にかほで36.5℃を観測しましたが、その後台風本体の雨雲がかかり気温は低下傾向となっています。一方、台風が通過した西日本から北陸にかけて気温が上昇していて、14:28に福井県小浜で36.5℃を観測しています。

14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が1.1％の10地点、今年最高到達も2.3％の21地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・福井県 小浜市 小浜 36.5℃(14:28)

・秋田県 にかほ市 にかほ 36.5℃(06:18)

・青森県 弘前市 弘前 35.8℃(08:58)

・秋田県 大館市 大館 35.5℃(09:06)

・兵庫県 豊岡市 豊岡 35.4℃(14:44)

・福井県 美浜町 美浜 35.4℃(14:22)

・鳥取県 米子市 米子 35.4℃(14:12)

・大分県 大分市 大分 35.3℃(14:34)

・青森県 五所川原市 五所川原 35.3℃(09:03) 今年最高 35.0℃(08/01)

・宮崎県 日向市 日向 35.2℃(14:49) 今年最高 34.3℃(08/05)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 26.9℃(10:25)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 27.6℃(08:11)

・東京都 千代田区 東京 30.3℃(14:00)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 31.1℃(05:41)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 34.6℃(12:35)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.7℃(12:59)

・広島県 広島市中区 広島 32.2℃(13:12)

・愛媛県 松山市 松山 33.2℃(13:57)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 32.7℃(13:52)

・沖縄県 那覇市 那覇 31.7℃(13:09)

【日最低気温】

・北海道 興部町 興部 14.6℃(04:44)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 103 45 0 12(6.9％)

・東北 161 157 76 6 7(4.3％)

・関東 86 81 31 0 0

・甲信越北陸 100 97 69 2 0

・東海 65 63 43 0 0

・近畿 64 64 50 0 0

・中国 80 80 59 0 0

・四国 46 46 41 0 0

・九州 123 122 102 2 2(1.6％)

・沖縄 28 28 27 0 0

・全国計 926 841 543 10 21(2.3％)

(90.8％) (58.6％) (1.1％)

■今季最高記録

・新潟県 胎内市 中条 40.7℃(08/15)

・新潟県 長岡市 寺泊 40.6℃(08/15)

・山形県 鶴岡市 鼠ケ関 40.4℃(08/15)

・新潟県 上越市 高田 40.3℃(08/14)

・石川県 志賀町 志賀 40.1℃(08/15)

・新潟県 三条市 三条 40.0℃(08/15)