〔酷暑〕福島県浪江で33.1℃ 関東～東北太平洋側で気温上昇中(17日9時現在)

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きょう17日は全国的に気温が上昇する見込みで、東北から沖縄までの35都府県と沖縄八重山地方に高温注意情報が出されています。
朝は関東から東北の太平洋側で気温が上昇していて、08:42に福島県浪江で33.1℃を観測したほか、08:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が3.7％の34地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・福島県　　浪江町　　　　　浪江　　　　　　　33.1℃(08:42)
・岩手県　　普代村　　　　　普代　　　　　　　32.9℃(08:48)
・岩手県　　釜石市　　　　　釜石　　　　　　　32.8℃(08:50)
・東京都　　練馬区　　　　　練馬　　　　　　　32.7℃(08:46)
・岩手県　　岩泉町　　　　　小本　　　　　　　32.5℃(08:50)
・千葉県　　鴨川市　　　　　鴨川　　　　　　　32.3℃(08:43)
・東京都　　大田区　　　　　羽田空港　　　　　32.2℃(08:44)
・福島県　　相馬市　　　　　相馬　　　　　　　32.0℃(08:50)
・千葉県　　横芝光町　　　　横芝光　　　　　　32.0℃(08:50)

＜主要都市＞(08:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　27.6℃(07:38)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　29.7℃(08:00)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　30.7℃(07:59)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　27.9℃(07:59)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　28.9℃(08:00)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　29.1℃(00:49)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　28.6℃(00:02)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　27.7℃(01:22)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　27.5℃(00:32)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.0℃(01:15)

【日最低気温】
・長野県　　上田市　　　　　菅平　　　　　　　14.7℃(05:49)

【アメダス観測点別状況】(08:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 33　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　147　　　 12　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 77　　　 18　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 82　　　　1　　　　0　　　　0
・東海　　　　 65　　　 54　　　　1　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 58　　　　0　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 62　　　　0　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 34　　　　0　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　107　　　　0　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　　2　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　682　　　 34　　　　0　　　　0
　　　　　　　　　 (73.7％) (3.7％) (0.0％)

■今季最高記録
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　40.7℃(08/15)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　40.6℃(08/15)
・山形県　　鶴岡市　　　　　鼠ケ関　　　　　　40.4℃(08/15)
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　40.3℃(08/14)
・石川県　　志賀町　　　　　志賀　　　　　　　40.1℃(08/15)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　40.0℃(08/15)

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