きょう17日は全国的に気温が上昇する見込みで、東北から沖縄までの35都府県と沖縄八重山地方に高温注意情報が出されています。

朝は関東から東北の太平洋側で気温が上昇していて、08:42に福島県浪江で33.1℃を観測したほか、08:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が3.7％の34地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・福島県 浪江町 浪江 33.1℃(08:42)

・岩手県 普代村 普代 32.9℃(08:48)

・岩手県 釜石市 釜石 32.8℃(08:50)

・東京都 練馬区 練馬 32.7℃(08:46)

・岩手県 岩泉町 小本 32.5℃(08:50)

・千葉県 鴨川市 鴨川 32.3℃(08:43)

・東京都 大田区 羽田空港 32.2℃(08:44)

・福島県 相馬市 相馬 32.0℃(08:50)

・千葉県 横芝光町 横芝光 32.0℃(08:50)

＜主要都市＞(08:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 27.6℃(07:38)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 29.7℃(08:00)

・東京都 千代田区 東京 30.7℃(07:59)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 27.9℃(07:59)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 28.9℃(08:00)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 29.1℃(00:49)

・広島県 広島市中区 広島 28.6℃(00:02)

・愛媛県 松山市 松山 27.7℃(01:22)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 27.5℃(00:32)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.0℃(01:15)

【日最低気温】

・長野県 上田市 菅平 14.7℃(05:49)

【アメダス観測点別状況】(08:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 33 0 0 0

・東北 161 147 12 0 0

・関東 86 77 18 0 0

・甲信越北陸 100 82 1 0 0

・東海 65 54 1 0 0

・近畿 64 58 0 0 0

・中国 80 62 0 0 0

・四国 46 34 0 0 0

・九州 123 107 0 0 0

・沖縄 28 28 2 0 0

・全国計 926 682 34 0 0

(73.7％) (3.7％) (0.0％)

■今季最高記録

・新潟県 胎内市 中条 40.7℃(08/15)

・新潟県 長岡市 寺泊 40.6℃(08/15)

・山形県 鶴岡市 鼠ケ関 40.4℃(08/15)

・新潟県 上越市 高田 40.3℃(08/14)

・石川県 志賀町 志賀 40.1℃(08/15)

・新潟県 三条市 三条 40.0℃(08/15)