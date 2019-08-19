〔酷暑〕新潟県中条で37.4℃ 中部地方で気温上昇中(19日13時現在)

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きょう19日も各地で気温が上昇し、12:54に新潟県中条で37.4℃を観測したほか、12:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.3％の3地点、30℃以上の真夏日到達が32.6％の302地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　37.4℃(12:54)
・新潟県　　魚沼市　　　　　小出　　　　　　　35.7℃(13:00)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　35.5℃(12:52)
・新潟県　　長岡市　　　　　長岡　　　　　　　35.5℃(12:37)
・岐阜県　　美濃市　　　　　美濃　　　　　　　35.3℃(12:31)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　35.3℃(11:54)
・岐阜県　　美濃加茂市　　　美濃加茂　　　　　35.1℃(12:47)
・愛知県　　豊田市　　　　　豊田　　　　　　　35.1℃(12:09)
・新潟県　　村上市　　　　　村上　　　　　　　35.0℃(13:00)
・秋田県　　大館市　　　　　大館　　　　　　　35.0℃(12:43)

＜主要都市＞(12:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　26.3℃(12:00)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　28.9℃(09:57)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　30.8℃(11:59)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　35.3℃(11:54)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　34.6℃(11:52)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　32.7℃(11:55)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　30.0℃(10:10)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　27.7℃(09:26)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　29.1℃(12:00)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.3℃(11:28)

【日最低気温】
・北海道　　上川町　　　　　上川　　　　　　　10.9℃(05:05)

【アメダス観測点別状況】(12:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 62　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　155　　　 59　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 83　　　 46　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 98　　　 78　　　　3　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 59　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 38　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　　3　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 37　　　　0　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　112　　　　8　　　　0　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 11　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　784　　　302　　　　3　　　　0
　　　　　　　　　 (84.7％) (32.6％) (0.3％)

■今季最高記録
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　40.7℃(08/15)
・新潟県　　長岡市　　　　　寺泊　　　　　　　40.6℃(08/15)
・山形県　　鶴岡市　　　　　鼠ケ関　　　　　　40.4℃(08/15)
・新潟県　　上越市　　　　　高田　　　　　　　40.3℃(08/14)
・石川県　　志賀町　　　　　志賀　　　　　　　40.1℃(08/15)
・新潟県　　三条市　　　　　三条　　　　　　　40.0℃(08/15)

■今季の最高気温履歴
・05/25　35.0℃　大分県竹田
　今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。

・05/26　39.5℃　北海道佐呂間
　道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31　37.7℃　岐阜県多治見
　今年初の猛暑日観測100地点超となる147地点に。

・08/02　38.5℃　岐阜県岐阜・大阪府豊中
　今年最多の猛暑日観測236地点に。

・08/13　38.9℃　愛知県豊田
　今年2番目の猛暑日観測230地点に。

・08/14　40.3℃　新潟県高田
　今年初の40℃超。

・08/15　40.7℃　新潟県中条
　日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。

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