きょう19日も各地で気温が上昇し、12:54に新潟県中条で37.4℃を観測したほか、12:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.3％の3地点、30℃以上の真夏日到達が32.6％の302地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 胎内市 中条 37.4℃(12:54)

・新潟県 魚沼市 小出 35.7℃(13:00)

・岐阜県 多治見市 多治見 35.5℃(12:52)

・新潟県 長岡市 長岡 35.5℃(12:37)

・岐阜県 美濃市 美濃 35.3℃(12:31)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 35.3℃(11:54)

・岐阜県 美濃加茂市 美濃加茂 35.1℃(12:47)

・愛知県 豊田市 豊田 35.1℃(12:09)

・新潟県 村上市 村上 35.0℃(13:00)

・秋田県 大館市 大館 35.0℃(12:43)

＜主要都市＞(12:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 26.3℃(12:00)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 28.9℃(09:57)

・東京都 千代田区 東京 30.8℃(11:59)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 35.3℃(11:54)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 34.6℃(11:52)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 32.7℃(11:55)

・広島県 広島市中区 広島 30.0℃(10:10)

・愛媛県 松山市 松山 27.7℃(09:26)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 29.1℃(12:00)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.3℃(11:28)

【日最低気温】

・北海道 上川町 上川 10.9℃(05:05)

【アメダス観測点別状況】(12:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 62 0 0 0

・東北 161 155 59 0 0

・関東 86 83 46 0 0

・甲信越北陸 100 98 78 3 0

・東海 65 65 59 0 0

・近畿 64 64 38 0 0

・中国 80 80 3 0 0

・四国 46 37 0 0 0

・九州 123 112 8 0 0

・沖縄 28 28 11 0 0

・全国計 926 784 302 3 0

(84.7％) (32.6％) (0.3％)

■今季最高記録

・新潟県 胎内市 中条 40.7℃(08/15)

・新潟県 長岡市 寺泊 40.6℃(08/15)

・山形県 鶴岡市 鼠ケ関 40.4℃(08/15)

・新潟県 上越市 高田 40.3℃(08/14)

・石川県 志賀町 志賀 40.1℃(08/15)

・新潟県 三条市 三条 40.0℃(08/15)

■今季の最高気温履歴

・05/25 35.0℃ 大分県竹田

今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。

・05/26 39.5℃ 北海道佐呂間

道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31 37.7℃ 岐阜県多治見

今年初の猛暑日観測100地点超となる147地点に。

・08/02 38.5℃ 岐阜県岐阜・大阪府豊中

今年最多の猛暑日観測236地点に。

・08/13 38.9℃ 愛知県豊田

今年2番目の猛暑日観測230地点に。

・08/14 40.3℃ 新潟県高田

今年初の40℃超。

・08/15 40.7℃ 新潟県中条

日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。