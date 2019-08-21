きょう21日も各地で気温が上昇し、13:29に和歌山県新宮で35.9℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.3％の3地点、今年最高到達も0.3％の3地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況

【日最高気温】

・和歌山県 新宮市 新宮 35.9℃(13:29) 今年最高 34.9℃(07/31)

・静岡県 浜松市天竜区 天竜 35.8℃(13:46) 今年最高 35.6℃(08/13)

・京都府 京都市中京区 京都 35.4℃(13:41)

・大分県 日田市 日田 35.1℃(14:20)

・愛知県 岡崎市 岡崎 34.9℃(13:30)

・岐阜県 多治見市 多治見 34.8℃(14:10)

・大分県 宇佐市 院内 34.8℃(12:58)

・徳島県 海陽町 海陽 34.6℃(14:25)

・三重県 伊賀市 上野 34.6℃(13:20)

・愛知県 蒲郡市 蒲郡 34.6℃(12:52)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.0℃(12:56)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 26.3℃(10:57)

・東京都 千代田区 東京 31.1℃(13:56)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 30.1℃(13:41)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.4℃(11:50)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.7℃(13:57)

・広島県 広島市中区 広島 31.0℃(11:58)

・愛媛県 松山市 松山 32.9℃(13:38)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 33.6℃(11:00)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.3℃(13:22)

【日最低気温】

・北海道 上士幌町 ぬかびら源泉郷 12.4℃(04:05)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 16 0 0 0

・東北 161 126 8 0 0

・関東 86 82 51 0 0

・甲信越北陸 100 98 29 0 0

・東海 65 65 54 1 1(1.5％)

・近畿 64 64 57 2 1(1.6％)

・中国 80 79 39 0 0

・四国 46 46 40 0 0

・九州 123 123 112 0 1(0.8％)

・沖縄 28 28 26 0 0

・全国計 926 727 416 3 3(0.3％)

(78.5％) (44.9％) (0.3％)

■今季の最高気温履歴

・05/25 35.0℃ 大分県竹田

今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。

・05/26 39.5℃ 北海道佐呂間

道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31 37.7℃ 岐阜県多治見

147地点で猛暑日、今年初の100地点超。

・08/02 38.9℃ 愛知県豊田

236地点で猛暑日、今年最多。

・08/14 40.3℃ 新潟県高田

今年初の40℃超。

・08/15 40.7℃ 新潟県中条

日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。