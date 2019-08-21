〔残暑〕和歌山県新宮で35.9℃ 全国4地点で猛暑日到達(21日15時現在)

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きょう21日も各地で気温が上昇し、13:29に和歌山県新宮で35.9℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.3％の3地点、今年最高到達も0.3％の3地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。

■気象概況
【日最高気温】
・和歌山県　新宮市　　　　　新宮　　　　　　　35.9℃(13:29) 今年最高 34.9℃(07/31)
・静岡県　　浜松市天竜区　　天竜　　　　　　　35.8℃(13:46) 今年最高 35.6℃(08/13)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　35.4℃(13:41)
・大分県　　日田市　　　　　日田　　　　　　　35.1℃(14:20)
・愛知県　　岡崎市　　　　　岡崎　　　　　　　34.9℃(13:30)
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　34.8℃(14:10)
・大分県　　宇佐市　　　　　院内　　　　　　　34.8℃(12:58)
・徳島県　　海陽町　　　　　海陽　　　　　　　34.6℃(14:25)
・三重県　　伊賀市　　　　　上野　　　　　　　34.6℃(13:20)
・愛知県　　蒲郡市　　　　　蒲郡　　　　　　　34.6℃(12:52)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　25.0℃(12:56)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　26.3℃(10:57)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　31.1℃(13:56)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　30.1℃(13:41)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　33.4℃(11:50)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　33.7℃(13:57)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　31.0℃(11:58)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　32.9℃(13:38)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　33.6℃(11:00)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　32.3℃(13:22)

【日最低気温】
・北海道　　上士幌町　　　　ぬかびら源泉郷　　12.4℃(04:05)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　 16　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　126　　　　8　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 82　　　 51　　　　0　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 98　　　 29　　　　0　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 54　　　　1　　　　1(1.5％)
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 57　　　　2　　　　1(1.6％)
・中国　　　　 80　　　 79　　　 39　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 40　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　112　　　　0　　　　1(0.8％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 26　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　727　　　416　　　　3　　　　3(0.3％)
　　　　　　　　　 (78.5％) (44.9％) (0.3％)

■今季の最高気温履歴
・05/25　35.0℃　大分県竹田
　今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。
・05/26　39.5℃　北海道佐呂間
　道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31　37.7℃　岐阜県多治見
　147地点で猛暑日、今年初の100地点超。
・08/02　38.9℃　愛知県豊田
　236地点で猛暑日、今年最多。

・08/14　40.3℃　新潟県高田
　今年初の40℃超。
・08/15　40.7℃　新潟県中条
　日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。

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