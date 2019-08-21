きょう21日も各地で気温が上昇し、13:29に和歌山県新宮で35.9℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が0.3％の3地点、今年最高到達も0.3％の3地点に達しています。水分や適切な塩分補給など、できる限りの健康管理対策を意識して行動してください。
■気象概況
【日最高気温】
・和歌山県 新宮市 新宮 35.9℃(13:29) 今年最高 34.9℃(07/31)
・静岡県 浜松市天竜区 天竜 35.8℃(13:46) 今年最高 35.6℃(08/13)
・京都府 京都市中京区 京都 35.4℃(13:41)
・大分県 日田市 日田 35.1℃(14:20)
・愛知県 岡崎市 岡崎 34.9℃(13:30)
・岐阜県 多治見市 多治見 34.8℃(14:10)
・大分県 宇佐市 院内 34.8℃(12:58)
・徳島県 海陽町 海陽 34.6℃(14:25)
・三重県 伊賀市 上野 34.6℃(13:20)
・愛知県 蒲郡市 蒲郡 34.6℃(12:52)
＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.0℃(12:56)
・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 26.3℃(10:57)
・東京都 千代田区 東京 31.1℃(13:56)
・新潟県 新潟市中央区 新潟 30.1℃(13:41)
・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.4℃(11:50)
・大阪府 大阪市中央区 大阪 33.7℃(13:57)
・広島県 広島市中区 広島 31.0℃(11:58)
・愛媛県 松山市 松山 32.9℃(13:38)
・福岡県 福岡市中央区 福岡 33.6℃(11:00)
・沖縄県 那覇市 那覇 32.3℃(13:22)
【日最低気温】
・北海道 上士幌町 ぬかびら源泉郷 12.4℃(04:05)
【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高
・北海道 173 16 0 0 0
・東北 161 126 8 0 0
・関東 86 82 51 0 0
・甲信越北陸 100 98 29 0 0
・東海 65 65 54 1 1(1.5％)
・近畿 64 64 57 2 1(1.6％)
・中国 80 79 39 0 0
・四国 46 46 40 0 0
・九州 123 123 112 0 1(0.8％)
・沖縄 28 28 26 0 0
・全国計 926 727 416 3 3(0.3％)
(78.5％) (44.9％) (0.3％)
■今季の最高気温履歴
・05/25 35.0℃ 大分県竹田
今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。
・05/26 39.5℃ 北海道佐呂間
道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。
・07/31 37.7℃ 岐阜県多治見
147地点で猛暑日、今年初の100地点超。
・08/02 38.9℃ 愛知県豊田
236地点で猛暑日、今年最多。
・08/14 40.3℃ 新潟県高田
今年初の40℃超。
・08/15 40.7℃ 新潟県中条
日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。