〔残暑〕1か月ぶり猛暑日到達ゼロに(23日16時現在)

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きょう23日は西日本で気温が上昇し、12:24に鹿児島県徳之島空港(天城)で33.7℃を観測したほか、15:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が20.0％の185地点、今年最高到達も2地点に達していますが、7月23日以来、1か月ぶりに猛暑日到達地点がゼロとなる見込みです。

■気象概況
【日最高気温】
・鹿児島県　天城町　　　　　徳之島空港(天城)　33.7℃(12:24) 今年最高 33.2℃(08/21)
・山口県　　山口市　　　　　山口　　　　　　　33.4℃(13:26)
・鹿児島県　奄美市　　　　　名瀬　　　　　　　33.3℃(14:21)
・沖縄県　　名護市　　　　　名護　　　　　　　33.2℃(13:25)
・沖縄県　　伊是名村　　　　伊是名　　　　　　33.2℃(12:41)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇空港(安次嶺)　33.1℃(13:45)
・鹿児島県　肝付町　　　　　内之浦　　　　　　32.8℃(13:29)
・鹿児島県　鹿児島市　　　　鹿児島　　　　　　32.8℃(12:29)
・福島県　　福島市　　　　　福島　　　　　　　32.8℃(12:26)
・鹿児島県　奄美市　　　　　奄美空港(笠利)　　32.7℃(13:52)
・福岡県　　太宰府市　　　　太宰府　　　　　　32.7℃(13:35)
・沖縄県　　石垣市　　　　　石垣島　　　　　　32.7℃(13:19)
・島根県　　益田市　　　　　益田　　　　　　　32.7℃(11:37)

＜主要都市＞(15:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　20.1℃(01:28)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　29.1℃(11:55)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　28.5℃(13:51)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　29.6℃(12:32)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　27.8℃(00:21)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　29.6℃(00:34)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　30.5℃(13:42)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　30.4℃(13:00)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　32.4℃(13:07)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　32.2℃(14:04)

【日最低気温】
・北海道　　上士幌町　　　　ぬかびら源泉郷　　11.3℃(10:57)

【アメダス観測点別状況】(15:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日　今年最高
・北海道　　　173　　　　1　　　　0　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　142　　　 10　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 84　　　 16　　　　0　　　　1(1.2％)
・甲信越北陸　100　　　 86　　　　4　　　　0　　　　0
・東海　　　　 65　　　 55　　　　4　　　　0　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 56　　　　6　　　　0　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 37　　　　0　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 20　　　　0　　　　0
・九州　　　　123　　　122　　　 62　　　　0　　　　1(0.8％)
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 26　　　　0　　　　0
・全国計　　　926　　　700　　　185　　　　0　　　　2(0.2％)
　　　　　　　　　 (75.6％) (20.0％) (0.0％)

■今季の最高気温履歴
・05/25　35.0℃　大分県竹田
　今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。
・05/26　39.5℃　北海道佐呂間
　道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31　37.7℃　岐阜県多治見
　147地点で猛暑日、今年初の100地点超。
・08/02　38.9℃　愛知県豊田
　236地点で猛暑日、今年最多。

・08/14　40.3℃　新潟県高田
　今年初の40℃超。
・08/15　40.7℃　新潟県中条
　日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。

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