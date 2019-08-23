きょう23日は西日本で気温が上昇し、12:24に鹿児島県徳之島空港(天城)で33.7℃を観測したほか、15:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が20.0％の185地点、今年最高到達も2地点に達していますが、7月23日以来、1か月ぶりに猛暑日到達地点がゼロとなる見込みです。
■気象概況
【日最高気温】
・鹿児島県 天城町 徳之島空港(天城) 33.7℃(12:24) 今年最高 33.2℃(08/21)
・山口県 山口市 山口 33.4℃(13:26)
・鹿児島県 奄美市 名瀬 33.3℃(14:21)
・沖縄県 名護市 名護 33.2℃(13:25)
・沖縄県 伊是名村 伊是名 33.2℃(12:41)
・沖縄県 那覇市 那覇空港(安次嶺) 33.1℃(13:45)
・鹿児島県 肝付町 内之浦 32.8℃(13:29)
・鹿児島県 鹿児島市 鹿児島 32.8℃(12:29)
・福島県 福島市 福島 32.8℃(12:26)
・鹿児島県 奄美市 奄美空港(笠利) 32.7℃(13:52)
・福岡県 太宰府市 太宰府 32.7℃(13:35)
・沖縄県 石垣市 石垣島 32.7℃(13:19)
・島根県 益田市 益田 32.7℃(11:37)
＜主要都市＞(15:00現在)
・石狩地方 札幌市中央区 札幌 20.1℃(01:28)
・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 29.1℃(11:55)
・東京都 千代田区 東京 28.5℃(13:51)
・新潟県 新潟市中央区 新潟 29.6℃(12:32)
・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 27.8℃(00:21)
・大阪府 大阪市中央区 大阪 29.6℃(00:34)
・広島県 広島市中区 広島 30.5℃(13:42)
・愛媛県 松山市 松山 30.4℃(13:00)
・福岡県 福岡市中央区 福岡 32.4℃(13:07)
・沖縄県 那覇市 那覇 32.2℃(14:04)
【日最低気温】
・北海道 上士幌町 ぬかびら源泉郷 11.3℃(10:57)
【アメダス観測点別状況】(15:00現在)
観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高
・北海道 173 1 0 0 0
・東北 161 142 10 0 0
・関東 86 84 16 0 1(1.2％)
・甲信越北陸 100 86 4 0 0
・東海 65 55 4 0 0
・近畿 64 56 6 0 0
・中国 80 80 37 0 0
・四国 46 46 20 0 0
・九州 123 122 62 0 1(0.8％)
・沖縄 28 28 26 0 0
・全国計 926 700 185 0 2(0.2％)
(75.6％) (20.0％) (0.0％)
■今季の最高気温履歴
・05/25 35.0℃ 大分県竹田
今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。
・05/26 39.5℃ 北海道佐呂間
道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。
・07/31 37.7℃ 岐阜県多治見
147地点で猛暑日、今年初の100地点超。
・08/02 38.9℃ 愛知県豊田
236地点で猛暑日、今年最多。
・08/14 40.3℃ 新潟県高田
今年初の40℃超。
・08/15 40.7℃ 新潟県中条
日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。