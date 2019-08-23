きょう23日は西日本で気温が上昇し、12:24に鹿児島県徳之島空港(天城)で33.7℃を観測したほか、15:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が20.0％の185地点、今年最高到達も2地点に達していますが、7月23日以来、1か月ぶりに猛暑日到達地点がゼロとなる見込みです。

■気象概況

【日最高気温】

・鹿児島県 天城町 徳之島空港(天城) 33.7℃(12:24) 今年最高 33.2℃(08/21)

・山口県 山口市 山口 33.4℃(13:26)

・鹿児島県 奄美市 名瀬 33.3℃(14:21)

・沖縄県 名護市 名護 33.2℃(13:25)

・沖縄県 伊是名村 伊是名 33.2℃(12:41)

・沖縄県 那覇市 那覇空港(安次嶺) 33.1℃(13:45)

・鹿児島県 肝付町 内之浦 32.8℃(13:29)

・鹿児島県 鹿児島市 鹿児島 32.8℃(12:29)

・福島県 福島市 福島 32.8℃(12:26)

・鹿児島県 奄美市 奄美空港(笠利) 32.7℃(13:52)

・福岡県 太宰府市 太宰府 32.7℃(13:35)

・沖縄県 石垣市 石垣島 32.7℃(13:19)

・島根県 益田市 益田 32.7℃(11:37)

＜主要都市＞(15:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 20.1℃(01:28)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 29.1℃(11:55)

・東京都 千代田区 東京 28.5℃(13:51)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 29.6℃(12:32)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 27.8℃(00:21)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 29.6℃(00:34)

・広島県 広島市中区 広島 30.5℃(13:42)

・愛媛県 松山市 松山 30.4℃(13:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 32.4℃(13:07)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.2℃(14:04)

【日最低気温】

・北海道 上士幌町 ぬかびら源泉郷 11.3℃(10:57)

【アメダス観測点別状況】(15:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日 今年最高

・北海道 173 1 0 0 0

・東北 161 142 10 0 0

・関東 86 84 16 0 1(1.2％)

・甲信越北陸 100 86 4 0 0

・東海 65 55 4 0 0

・近畿 64 56 6 0 0

・中国 80 80 37 0 0

・四国 46 46 20 0 0

・九州 123 122 62 0 1(0.8％)

・沖縄 28 28 26 0 0

・全国計 926 700 185 0 2(0.2％)

(75.6％) (20.0％) (0.0％)

■今季の最高気温履歴

・05/25 35.0℃ 大分県竹田

今年初の猛暑日到達。2018年は6月25日の栃木県佐野で、1か月早いことに。

・05/26 39.5℃ 北海道佐呂間

道東でフェーン現象、34地点で年間最高気温更新。これまでの5月最高気温は1993年5月13日の埼玉県秩父で観測した37.2℃だった。

・07/31 37.7℃ 岐阜県多治見

147地点で猛暑日、今年初の100地点超。

・08/02 38.9℃ 愛知県豊田

236地点で猛暑日、今年最多。

・08/14 40.3℃ 新潟県高田

今年初の40℃超。

・08/15 40.7℃ 新潟県中条

日本海側でフェーン現象、5地点で40℃超。山形県で41年ぶり、石川県では観測史上初。