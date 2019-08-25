雨の中、一斉にスタートするハーフの部の選手たち＝五島市東浜町2丁目

長崎県五島市福江島を駆け抜ける第33回五島列島夕やけマラソン大会（実行委主催）が24日、同市東浜町2丁目の五島港公園周辺を発着点に開催され、ハーフの部と5キロの部に県内外の計2531人が出場した。ハーフの部は「男子高校～29歳」に出場した福本雄貴さん（長崎県）が1時間12分33秒で制した。

毎夏恒例の一大スポーツイベント。午後5時半に号砲が鳴り、鬼岳の麓を1周するハーフの部に2076人、市中心部を走る5キロの部に455人が出場した。時折雨脚が強まる天候だったが、涼しさを感じるほどに気温は低下。選手たちは沿道の市民の声援を受けながら、思い思いのペースでゴールを目指した。

上位成績は次の通り。（敬称略）

【ハーフの部】

◇男子

▽高校～29歳 (1)福本雄貴（長崎）(2)古賀隆徳（佐賀）(3)横山航希（長崎）(4)森翔一朗（福岡）(5)鳥越健吾（静岡）(6)藤田康平（長崎）

▽30～39歳 (1)富田誠至郎（熊本）(2)池田創（長崎）(3)安西健二郎（同）(4)西村祥吾（兵庫）(5)七里雄大（福岡）(6)川端省吾（長崎）

▽40～49歳 (1)大野直樹（福岡）(2)中武壮以知（同）(3)八田敏郎（長崎）(4)中山英一郎（福岡）(5)中川照章（長崎）(6)稲葉賢治（愛知）

▽50～59歳 (1)藤田淳（東京）(2)山根文雄（大阪）(3)下村嘉憲（佐賀）(4)橋口靖則（大分）(5)木下和博（長崎）(6)山口知典（福岡）

▽60歳以上 (1)宇都宮利宏（福岡）(2)谷口友茂（同）(3)平松隆（長崎）(4)田川秋雄（同）(5)古川一弥（同）(6)山本誠喜（同）

◇女子

▽高校～34歳 (1)中山雪枝（岐阜）(2)山田可菜子（長崎）(3)千本木晴（京都）(4)伊藤史華（千葉）(5)山崎唯（長崎）(6)入口真奈美（同）

▽35～49歳 (1)塩塚弘子（長崎）(2)内野加那子（佐賀）(3)松尾尚美（長崎）(4)宮地環（同）(5)井上美香（同）(6)深田菜貴（同）

▽50歳以上 (1)宮川由香（長崎）(2)広橋方子（福岡）(3)佐藤恵子（長崎）(4)舛重真貴子（福岡）(5)山本喜代子（大阪）(6)山口典子（福岡）

【5キロの部】

◇男子

▽高校～39歳 (1)山本悠矢（長崎）(2)土渕裕一（福岡）(3)福田洋行（長崎）(4)MAYER BRIAN（東京）(5)井上真史（長崎）(6)野原申栄（同）

▽40歳以上 (1)本村健太（長崎）(2)赤瀬圭祐（同）(3)邊見佳紀（兵庫）(4)水上康彦（長崎）(5)田平憲一（同）(6)山内邦敬（福岡）

◇女子

▽高校～34歳 (1)三原志穂（長崎）(2)今川賢美（福岡）(3)木塚みき（長崎）(4)藤井美里（岡山）(5)新坂あかり（長崎）(6)七里由香（福岡）

▽35歳以上 (1)吉田純子（長崎）(2)岡井ゆかり（京都）(3)金山優希子（長崎）(4)木塚敬（同）(5)増本真由美（佐賀）(6)近藤さやか（長崎）