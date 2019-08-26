8月25日～26日の2日間に、鳥取市・米子市・伯耆町で計3件3人の交通死亡事故が発生したことを受け、鳥取県交通対策協議会は26日、今年2回目となる「交通死亡事故多発警報」を発令し、9月4日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

なお26日現在、鳥取県内での2019年交通事故死者は計20人(前年同期比10人増)となり、238日目で2018年の年間総数と同数に達しました。都道府県別での交通事故死者前年総数到達は滋賀県(8/12)に次いで2県目です。また、うち65歳以上の高齢者が12人と6割を占めています。

【鳥取県内での2019年交通事故死者数】(8月26日現在：速報値)

・ 1月：2人(±0) うち高齢者2人(＋1)

・ 2月：1人(＋1) 1人(＋1)

・ 3月：4人(±0) 2人(－1)

・ 4月：2人(＋1) 0人(±0)

・ 5月：0人(－1) 0人(－1)

・ 6月：4人(＋4) 2人(＋2) 多発警報 06/14～/23

・ 7月：2人(＋2) 2人(＋2)

・ 8月：5人(＋3) 3人

・11.9日に1人の割合(上期13.9日/下期8.1日)

・都道府県別：総数40位 増減数3位 増減率2位 人口10万人比2位

・年間死者数：2018年20人 17年26人 16年17人 15年38人 14年34人

うち高齢者： 8人 17人 11人 21人 20人

※鳥取県における「交通死亡事故多発警報」発令基準

・7日間で3件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき