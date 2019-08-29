警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月28日(水)付では9都道県で9人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。

【北海道】1人

・余市町(7月14日22:45頃)

河川敷でバギー単独横転事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【東京都】1人

・北区(02:00過ぎ)

都道交差点でタクシーと横断歩道の歩行者との接触事故、80代女性が死亡〔TBS〕

【神奈川県】1人

・横浜市南区(27日21:25頃)

県道交差点で乗用車とバイクの衝突事故、バイクの40代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕

【長野県】1人

・上田市(04:45頃)

市道で軽乗用車が電柱に衝突事故、70代男性が死亡〔上田市/SBC〕

【兵庫県】1人

・詳細不明

【広島県】1人

・詳細不明

【山口県】1人

・詳細不明

【香川県】1人

・高松市(05:00過ぎ)

市道で軽乗用車が対向車線にはみ出し照明灯などと衝突事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕

【鹿児島県】1人

・鹿児島市(18:30頃)

県道で軽乗用車と道路横断者との接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕