警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月28日(水)付では9都道県で9人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。
各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。
【北海道】1人
・余市町(7月14日22:45頃)
河川敷でバギー単独横転事故、30代男性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕
【東京都】1人
・北区(02:00過ぎ)
都道交差点でタクシーと横断歩道の歩行者との接触事故、80代女性が死亡〔TBS〕
【神奈川県】1人
・横浜市南区(27日21:25頃)
県道交差点で乗用車とバイクの衝突事故、バイクの40代男性が搬送先の病院で死亡〔神奈川新聞〕
【長野県】1人
・上田市(04:45頃)
市道で軽乗用車が電柱に衝突事故、70代男性が死亡〔上田市/SBC〕
【兵庫県】1人
・詳細不明
【広島県】1人
・詳細不明
【山口県】1人
・詳細不明
【香川県】1人
・高松市(05:00過ぎ)
市道で軽乗用車が対向車線にはみ出し照明灯などと衝突事故、50代男性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕
【鹿児島県】1人
・鹿児島市(18:30頃)
県道で軽乗用車と道路横断者との接触事故、70代女性が搬送先の病院で死亡〔NHK〕