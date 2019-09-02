警察庁交通企画課まとめによる交通事故死者日報によると、8月30日(金)付では11都道県で12人が新たに確認されています。なお、2件が過去発生分の登録となっています。

各都道府県警察発表・報道等からの詳細は下記のとおりです。北海道と埼玉県で自転車の左折巻き込み事故が発生しました。

【北海道】1人

・札幌市西区(10:10頃)

国道5号線信号交差点でトレーラーと横断歩道の自転車との左折巻き込み事故、40代女性が搬送先の病院で死亡〔北海道警/北海道新聞〕

【福島県】1人

・いわき市(15:45頃)

市道で軽乗用車が信号待ちの乗用車に追突事故、軽乗用車の50代男性が実況見分立会中に体調急変し搬送先の病院で死亡、乗用車の3人も負傷〔福島県警/福島民友新聞〕

【茨城県】1人

・つくば市(18:35頃)

国道408号線でトラックと道路横断者の接触事故、70代男性が搬送先の病院で死亡〔茨城新聞〕

【埼玉県】2人

・所沢市(26日08:45頃)

市道で乗用車同士が追突、対向車線に押し出されトラックと正面衝突事故、乗用車1台が全焼し1人死亡、他の2台を運転していた男女も負傷〔埼玉県警/埼玉新聞〕

・川口市(16:20頃)

県道信号交差点で大型トラックと横断歩道の左折自転車との巻き込み事故、15歳女子高校生が搬送先の病院で死亡〔埼玉県警/埼玉新聞〕

【千葉県】1人

・香取市(28日20:24頃)

県道で乗用車と接触した軽乗用車が対向車線にはみ出し、後続のワンボックスカーと正面衝突事故、軽乗用車の40代男性が搬送先の病院で死亡、ワンボックスカーの男性も負傷〔千葉県警/千葉日報〕

【東京都】1人

・国分寺市(00:00頃)

ワンボックスカーと路上寝者との接触事故、60代とみられる男性が死亡〔TBS〕

【長野県】1人

・小谷村(11:50頃)

国道148号線中土トンネル内で対向車線にはみ出した軽トラックと乗用車の正面衝突事故、軽トラックの70代男性が搬送先の病院で死亡、乗用車の女性も負傷〔NHK〕

【愛知県】1人

・詳細不明

【兵庫県】1人

・詳細不明

【広島県】1人

・広島市安佐北区(12:40頃)

県道で大型バイク単独事故、1人死亡〔広島県警〕

【鹿児島県】1人

・薩摩川内市(09:30頃)

国道3号線で軽ワゴン車とトレーラーの正面衝突事故、軽ワゴン車の70代男性が搬送先の病院で死亡〔MBC〕