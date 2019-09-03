きょう3日は西日本を中心に気温が上昇し、14:16に岐阜県多治見で35.3℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が41.0％の380地点に達しています。

なお、各地で大気の状態が不安定となっていて、局地的に雨雲が発達し強い雨が降っているところがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■気象概況

【日最高気温】

・岐阜県 多治見市 多治見 35.3℃(14:16)

・大分県 日田市 日田 34.7℃(13:43)

・鹿児島県 薩摩川内市 川内 34.5℃(14:51)

・岐阜県 岐阜市 岐阜 34.5℃(14:39)

・愛知県 大府市 大府 34.5℃(14:37)＜2012年以降9月1位＞ 34.2℃(2016/09/03)

・静岡県 浜松市天竜区 佐久間 34.5℃(14:14)

・京都府 京都市中京区 京都 34.5℃(13:55)

・熊本県 玉名市 岱明 34.3℃(14:57)

・愛知県 豊田市 豊田 34.3℃(14:50)

・京都府 京田辺市 京田辺 34.3℃(14:07)

・熊本県 人吉市 人吉 34.3℃(13:34)

＜主要都市＞(14:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 24.7℃(13:53)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 24.6℃(12:23)

・東京都 千代田区 東京 28.5℃(12:51)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 22.4℃(09:47)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.5℃(13:43)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 34.0℃(13:28)

・広島県 広島市中区 広島 32.0℃(12:47)

・愛媛県 松山市 松山 32.4℃(13:37)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 31.9℃(11:13)

・沖縄県 那覇市 那覇 32.1℃(13:30)

【日最低気温】

・北海道 北見市 留辺蘂 9.5℃(04:39)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日

・北海道 173 58 0 0

・東北 161 56 0 0

・関東 86 72 17 0

・甲信越北陸 100 54 24 0

・東海 65 65 56 1

・近畿 64 64 56 0

・中国 80 78 59 0

・四国 46 46 43 0

・九州 123 123 99 0

・沖縄 28 28 26 0

・全国計 926 644 380 1

(69.5％) (41.0％) (0.1％)

【1時間雨量】

・大分県 豊後大野市 犬飼 30.5mm(～3日13:54)

・三重県 尾鷲市 尾鷲 29.0mm(～3日14:35)

・大分県 玖珠町 玖珠 26.5mm(～3日14:40)

・愛媛県 西条市 成就社 23.0mm(～3日14:38)

・栃木県 那須町 那須高原 21.0mm(～3日14:16)