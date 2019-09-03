〔残暑〕岐阜県多治見で35.3℃ 各地で大気不安定、天候急変に要注意(3日15時現在)

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きょう3日は西日本を中心に気温が上昇し、14:16に岐阜県多治見で35.3℃を観測したほか、14:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が41.0％の380地点に達しています。
なお、各地で大気の状態が不安定となっていて、局地的に雨雲が発達し強い雨が降っているところがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■気象概況
【日最高気温】
・岐阜県　　多治見市　　　　多治見　　　　　　35.3℃(14:16)
・大分県　　日田市　　　　　日田　　　　　　　34.7℃(13:43)
・鹿児島県　薩摩川内市　　　川内　　　　　　　34.5℃(14:51)
・岐阜県　　岐阜市　　　　　岐阜　　　　　　　34.5℃(14:39)
・愛知県　　大府市　　　　　大府　　　　　　　34.5℃(14:37)＜2012年以降9月1位＞ 34.2℃(2016/09/03)
・静岡県　　浜松市天竜区　　佐久間　　　　　　34.5℃(14:14)
・京都府　　京都市中京区　　京都　　　　　　　34.5℃(13:55)
・熊本県　　玉名市　　　　　岱明　　　　　　　34.3℃(14:57)
・愛知県　　豊田市　　　　　豊田　　　　　　　34.3℃(14:50)
・京都府　　京田辺市　　　　京田辺　　　　　　34.3℃(14:07)
・熊本県　　人吉市　　　　　人吉　　　　　　　34.3℃(13:34)

＜主要都市＞(14:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　24.7℃(13:53)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　24.6℃(12:23)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　28.5℃(12:51)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　22.4℃(09:47)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　33.5℃(13:43)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　34.0℃(13:28)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　32.0℃(12:47)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　32.4℃(13:37)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　31.9℃(11:13)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　32.1℃(13:30)

【日最低気温】
・北海道　　北見市　　　　　留辺蘂　　　　　　 9.5℃(04:39)

【アメダス観測点別状況】(14:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日
・北海道　　　173　　　 58　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　 56　　　　0　　　　0
・関東　　　　 86　　　 72　　　 17　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 54　　　 24　　　　0
・東海　　　　 65　　　 65　　　 56　　　　1
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 56　　　　0
・中国　　　　 80　　　 78　　　 59　　　　0
・四国　　　　 46　　　 46　　　 43　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　 99　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　 26　　　　0
・全国計　　　926　　　644　　　380　　　　1
　　　　　　　　　 (69.5％) (41.0％) (0.1％)

【1時間雨量】
・大分県　　豊後大野市　　　犬飼　　　　30.5mm(～3日13:54)
・三重県　　尾鷲市　　　　　尾鷲　　　　29.0mm(～3日14:35)
・大分県　　玖珠町　　　　　玖珠　　　　26.5mm(～3日14:40)
・愛媛県　　西条市　　　　　成就社　　　23.0mm(～3日14:38)
・栃木県　　那須町　　　　　那須高原　　21.0mm(～3日14:16)

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