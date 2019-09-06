〔気温上昇〕新潟県中条で34.6℃ 大気不安定、天候急変にも要注意(6日12時現在)

©株式会社レスキューナウ

きょう6日は日本海側を中心に各地で気温が上昇し、11:34に新潟県中条で34.6℃を観測したほか、11:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が37.8％の350地点に達しています。
なお、東シナ海を北上中の台風13号接近の影響で湿った空気が流れ込むため、7日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■気象概況
【日最高気温】
・新潟県　　胎内市　　　　　中条　　　　　　　34.6℃(11:34)
・鳥取県　　境港市　　　　　境　　　　　　　　34.5℃(11:40)
・兵庫県　　豊岡市　　　　　豊岡　　　　　　　34.5℃(11:10)
・島根県　　大田市　　　　　大田　　　　　　　34.3℃(11:30)
・愛媛県　　四国中央市　　　四国中央　　　　　34.3℃(11:06)
・広島県　　福山市　　　　　福山　　　　　　　34.2℃(11:39)
・島根県　　出雲市　　　　　出雲　　　　　　　34.2℃(11:38)
・富山県　　富山市　　　　　富山空港(秋ヶ島)　34.1℃(11:28)
・静岡県　　三島市　　　　　三島　　　　　　　34.0℃(11:39)
・愛媛県　　大洲市　　　　　大洲　　　　　　　34.0℃(11:15)

＜主要都市＞(11:00現在)
・石狩地方　札幌市中央区　　札幌　　　　　　　25.9℃(10:38)
・宮城県　　仙台市宮城野区　仙台　　　　　　　30.3℃(10:59)
・東京都　　千代田区　　　　東京　　　　　　　31.2℃(10:38)
・新潟県　　新潟市中央区　　新潟　　　　　　　32.6℃(10:45)
・愛知県　　名古屋市千種区　名古屋　　　　　　31.6℃(10:59)
・大阪府　　大阪市中央区　　大阪　　　　　　　32.7℃(11:00)
・広島県　　広島市中区　　　広島　　　　　　　32.0℃(10:59)
・愛媛県　　松山市　　　　　松山　　　　　　　33.0℃(11:00)
・福岡県　　福岡市中央区　　福岡　　　　　　　32.0℃(11:00)
・沖縄県　　那覇市　　　　　那覇　　　　　　　29.5℃(10:55)

【日最低気温】
・北海道　　幌加内町　　　　朱鞠内　　　　　　10.4℃(05:45)

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)
　　　　　　観測点　　夏日　　真夏日　 猛暑日
・北海道　　　173　　　 90　　　　0　　　　0
・東北　　　　161　　　158　　　 29　　　　0
・関東　　　　 86　　　 83　　　 54　　　　0
・甲信越北陸　100　　　 96　　　 56　　　　0
・東海　　　　 65　　　 64　　　 35　　　　0
・近畿　　　　 64　　　 64　　　 47　　　　0
・中国　　　　 80　　　 80　　　 58　　　　0
・四国　　　　 46　　　 44　　　 27　　　　0
・九州　　　　123　　　123　　　 38　　　　0
・沖縄　　　　 28　　　 28　　　　6　　　　0
・全国計　　　926　　　830　　　350　　　　0
　　　　　　　　　 (89.6％) (37.8％) (0.0％)

ラベル

黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。

レスキューWeb MAP

災害時のインフラや気象警報・交通情報をリアルタイムに。 「アラートメール」や大災害発生後60分の「被害状況サマリー」など、ご担当者様をサポート。

機能・価格