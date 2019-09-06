きょう6日は日本海側を中心に各地で気温が上昇し、11:34に新潟県中条で34.6℃を観測したほか、11:00時点で全国926地点中、30℃以上の真夏日到達が37.8％の350地点に達しています。

なお、東シナ海を北上中の台風13号接近の影響で湿った空気が流れ込むため、7日にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 胎内市 中条 34.6℃(11:34)

・鳥取県 境港市 境 34.5℃(11:40)

・兵庫県 豊岡市 豊岡 34.5℃(11:10)

・島根県 大田市 大田 34.3℃(11:30)

・愛媛県 四国中央市 四国中央 34.3℃(11:06)

・広島県 福山市 福山 34.2℃(11:39)

・島根県 出雲市 出雲 34.2℃(11:38)

・富山県 富山市 富山空港(秋ヶ島) 34.1℃(11:28)

・静岡県 三島市 三島 34.0℃(11:39)

・愛媛県 大洲市 大洲 34.0℃(11:15)

＜主要都市＞(11:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 25.9℃(10:38)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 30.3℃(10:59)

・東京都 千代田区 東京 31.2℃(10:38)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 32.6℃(10:45)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 31.6℃(10:59)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 32.7℃(11:00)

・広島県 広島市中区 広島 32.0℃(10:59)

・愛媛県 松山市 松山 33.0℃(11:00)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 32.0℃(11:00)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.5℃(10:55)

【日最低気温】

・北海道 幌加内町 朱鞠内 10.4℃(05:45)

【アメダス観測点別状況】(11:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日

・北海道 173 90 0 0

・東北 161 158 29 0

・関東 86 83 54 0

・甲信越北陸 100 96 56 0

・東海 65 64 35 0

・近畿 64 64 47 0

・中国 80 80 58 0

・四国 46 44 27 0

・九州 123 123 38 0

・沖縄 28 28 6 0

・全国計 926 830 350 0

(89.6％) (37.8％) (0.0％)