9月5日(木)明け方、四日市市で交通死亡事故が発生し、三重県内で2019年計50人となりました。248日目での到達は2018年より42日、17年より35日、16年より76日、それぞれ遅く、前年同期比では7人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は29人(－11)と半数超を占めています。

都道府県別での交通事故死者計50人到達は15都道府県目です。

【三重県内での2019年交通事故死者数】(9月5日現在：速報値)

・ 1月：6人(－2) うち高齢者2人(－4)

・ 2月：5人(－3) 3人(－3)

・ 3月：4人(＋1) 4人(＋1)

・ 4月：4人(－5) 0人(－8)

・ 5月：7人(＋4) 3人(＋2)

・ 6月：8人(＋1) 5人(＋1)

・ 7月：6人(－7) 4人(－3)

・ 8月：7人(＋1) 6人(＋1)

・ 9月：3人(＋3) 2人(＋2)

・4.96日に1人の割合(上期5.32日/下期4.18日)

・都道府県別：総数15位 増減数31位 増減率29位 人口10万人比8位

・年間死者数：2018年87人 17年86人 16年100人 15年87人 14年112人

うち高齢者： 57人 37人 52人 52人 57人