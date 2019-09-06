〔交通事故死者〕三重県で2019年50人に、前年より42日遅く(9/5)

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9月5日(木)明け方、四日市市で交通死亡事故が発生し、三重県内で2019年計50人となりました。248日目での到達は2018年より42日、17年より35日、16年より76日、それぞれ遅く、前年同期比では7人減となっていますが、うち65歳以上の高齢者は29人(－11)と半数超を占めています。
都道府県別での交通事故死者計50人到達は15都道府県目です。

【三重県内での2019年交通事故死者数】(9月5日現在：速報値)
・ 1月：6人(－2)　うち高齢者2人(－4)
・ 2月：5人(－3)　　　　　　3人(－3)
・ 3月：4人(＋1)　　　　　　4人(＋1)
・ 4月：4人(－5)　　　　　　0人(－8)
・ 5月：7人(＋4)　　　　　　3人(＋2)
・ 6月：8人(＋1)　　　　　　5人(＋1)
・ 7月：6人(－7)　　　　　　4人(－3)
・ 8月：7人(＋1)　　　　　　6人(＋1)
・ 9月：3人(＋3)　　　　　　2人(＋2)

・4.96日に1人の割合(上期5.32日/下期4.18日)
・都道府県別：総数15位 増減数31位 増減率29位 人口10万人比8位
・年間死者数：2018年87人 17年86人 16年100人 15年87人 14年112人
　うち高齢者：　　　57人 　　37人 　　 52人 　　52人 　　 57人

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