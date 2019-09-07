きょう7日も日本海側を中心に各地で気温が上昇し、12:44に新潟県小出で36.0℃を観測したほか、全国926地点中、35℃以上の猛暑日到達が12地点(13:00現在)、30℃以上の真夏日到達が51.7％の479地点(12:00現在)に達しています。なお、36℃到達は8月22日以来となります。

なお、黄海を北上中の台風13号接近の影響で湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意し、発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■気象概況

【日最高気温】

・新潟県 魚沼市 小出 36.0℃(12:44)

・鳥取県 境港市 境 35.7℃(12:50)

・兵庫県 豊岡市 豊岡 35.6℃(12:34)

・和歌山県 和歌山市 和歌山 35.5℃(12:33)

・富山県 富山市 富山空港(秋ヶ島) 35.4℃(12:00)

・岐阜県 多治見市 多治見 35.3℃(12:35)

・福井県 坂井市 福井空港(春江) 35.2℃(12:47)

・大分県 日田市 日田 35.1℃(11:36)

・富山県 富山市 富山 35.1℃(10:51)

・島根県 出雲市 出雲 35.0℃(12:50)

・新潟県 胎内市 中条 35.0℃(12:39)

・鳥取県 米子市 米子 35.0℃(12:26)

＜主要都市＞(12:00現在)

・石狩地方 札幌市中央区 札幌 27.3℃(11:31)

・宮城県 仙台市宮城野区 仙台 29.9℃(11:55)

・東京都 千代田区 東京 33.0℃(11:21)

・新潟県 新潟市中央区 新潟 32.3℃(10:44)

・愛知県 名古屋市千種区 名古屋 33.2℃(11:58)

・大阪府 大阪市中央区 大阪 34.2℃(11:57)

・広島県 広島市中区 広島 31.3℃(11:43)

・愛媛県 松山市 松山 32.8℃(10:41)

・福岡県 福岡市中央区 福岡 30.5℃(11:09)

・沖縄県 那覇市 那覇 29.5℃(11:44)

【日最低気温】

・長野県 南牧村 野辺山 10.5℃(05:28)

【アメダス観測点別状況】(12:00現在)

観測点 夏日 真夏日 猛暑日

・北海道 173 64 1 0

・東北 161 159 76 0

・関東 86 84 68 0

・甲信越北陸 100 98 77 2

・東海 65 65 55 1

・近畿 64 64 54 1

・中国 80 80 63 1

・四国 46 45 28 0

・九州 123 122 50 1

・沖縄 28 27 7 0

・全国計 926 808 479 6

(87.3％) (51.7％) (0.6％)