香川県内で9月2～6日の5日間だけで4件4人の交通死亡事故が発生したことを受け、香川県交通安全県民会議は7日、今年1月以来となる「交通死亡事故多発全県警報」を発令し、13日まで街頭活動や広報活動等の緊急対策を推進しています。

6日現在、香川県内での2019年交通事故死者は計28人(前年同期比＋2)、うち高齢者は14人(－3)となっています。

【香川県内での2019年交通事故死者数】(9月6日現在：速報値)

・ 1月：6人(＋3) うち高齢者3人(＋2) 01/15～/21 多発警報

・ 2月：3人(－2) 1人(－4)

・ 3月：1人(－1) 1人(－1)

・ 4月：3人(－2) 1人(－3)

・ 5月：0人(－3) 0人(－1)

・ 6月：6人(＋5) 4人(＋4)

・ 7月：2人(－1) 1人(－1)

・ 8月：3人(－1) 2人(±0)

・ 9月：4人(＋4) 1人(＋1)

・8.89日に1人の割合(上期9.52日/下期7.55日)

・都道府県別：総数30位 増減数11位 増減率13位 人口10万人比7位

・年間死者数：2018年44人 17年48人 16年61人 15年52人 14年52人

うち高齢者： 28人 28人 40人 33人 33人

※香川県における「交通死亡事故多発全県警報」発令基準

・10日間で6件以上の交通死亡事故が発生したとき

・上記のほか、交通死亡事故の発生状況により特に必要と認めるとき