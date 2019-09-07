第3日、ホールアウトしチャン・キム（右）と握手する崔虎星。いずれも通算13アンダーで首位＝富士桜CC

フジサンケイ・クラシック第3日（7日・山梨県富士桜CC＝7566ヤード、パー71）崔虎星（韓国）とチャン・キム（米国）がともに70で回り、通算13アンダーの200で首位をキープした。朴相賢（韓国）とガン・チャルングン（タイ）が4打差の3位。

アンジェロ・キュー（フィリピン）が通算7アンダーの5位で続き、香妻陣一朗と岩田寛、今平周吾が6アンダーの6位に並んだ。今季2勝の石川遼は4アンダーの12位。（出場68選手、晴れ、気温27.6度、南東の風2.8メートル、観衆2993人）