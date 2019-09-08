8日21時現在、非常に強い台風15号は伊豆大島の南南西約70kmを北に進んでいます。このため、山手線をはじめとする首都圏の鉄道各線では、9日始発から運転を見合わせます。

なお、再開予定は台風の進路等で変更となる場合や、発表されている線区以外でも運転見合わせとなる場合があります。最新の情報に注意してください。

＜始発から運転見合わせの鉄道路線＞

■06:00頃まで

・東武：全線

・伊豆急行線

■08:00頃まで

・JR東日本：山手線、京浜東北根岸線、東海道本線(東京～熱海)、南武線、鶴見線、横浜線、相模線、伊東線、宇都宮線、高崎線、埼京川越線、八高川越線、武蔵野線、中央線(快速)、中央総武線(各停)、中央本線(高尾～小淵沢)、青梅線(立川～青梅)、五日市線、常磐線(快速)(品川～取手)、常磐線(各停)、横須賀線、総武線(快速)

・東京メトロ有楽町線(豊洲～新木場)

・多摩都市モノレール線

・小湊鉄道線(五井～上総牛久)

■09:00頃まで

・JR東日本：常磐線(取手～いわき)、青梅線(青梅～奥多摩)、水戸線

・JR東海 ：御殿場線

・鹿島臨海鉄道大洗鹿島線

■09:30頃まで

・小湊鉄道線(上総牛久～上総中野)

■10:00頃まで

・JR東日本：京葉線、日光線、烏山線、久留里線(木更津～久留里)

・東京メトロ東西線(東陽町～西船橋)

■11:00頃まで

・JR東日本：水郡線(水戸～常陸大子・常陸太田)

■12:00頃まで

・JR東日本：湘南新宿ライン、総武本線(佐倉～銚子)、成田線(成田～銚子)、鹿島線、内房線(君津～安房鴨川)、外房線(上総一ノ宮～安房鴨川)、常磐線(いわき～富岡、浪江～原ノ町)、東北本線(黒磯～郡山)、水郡線(常陸大子～郡山)、磐越東線

■18:00頃まで

・JR東日本：久留里線(久留里～上総亀山)

■再開時刻未定

・ひたちなか海浜鉄道湊線

・箱根登山鉄道線