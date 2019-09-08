強い台風15号は、9日05:00前、千葉市付近に上陸しました。関東地方では沿岸部を中心に記録的な暴風となっており、高速道路も各地で通行止めとなっています。今後も台風の進路によって通行止め区間が拡大する可能性もあります。不要不急の外出を避け、やむを得ず利用する場合は、最新の気象情報や道路交通情報を確認してください。

【高速道路通行止め】(9日05:00現在)

・東名

東京IC～横浜青葉IC、富士IC→新清水JCT(下り線)

・中央道

高井戸IC→勝沼IC(下り線)/一宮御坂IC→高井戸IC(上り線)、大月JCT～都留IC

・第三京浜道路

全線

・横浜新道

全線

・横浜横須賀道路

狩場IC～馬堀海岸IC、釜利谷JCT～並木IC

・新湘南バイパス

全線

・西湘バイパス

全線

・小田原厚木道路

全線

・京葉道路

穴川IC～京葉道終点

・千葉東金道路

全線

・館山道・富津館山道路

全線

・東京湾アクアライン・アクア連絡道

全線

・圏央道

相模原IC～あきる野IC、川島IC～大栄JCT、松尾横芝IC～茂原北IC、茂原長南IC～木更津JCT

・東京外環道

外環三郷西IC→三郷南IC(下り線)

・東関東道

佐原香取IC～潮来IC

・首都高速

4号新宿線 三宅坂JCT→西新宿JCT(下り線)

9号深川線 木場～辰巳

10号晴海線 全線

11号台場線 全線

C2中央環状線 板橋JCT→江北JCT(外回り)/江北JCT→滝野川(内回り)、堀切JCT～葛西JCT

B湾岸線 東海JCT→並木(西行)/並木→空港中央(東行)

K6号川崎線 全線

K5号大黒線 全線

K7号横浜北線 全線

K3号狩場線 新山下～本牧JCT

S2号新都心線 新都心～さいたま見沼